Los Reyes Magos destacan que todos los niños de Pareja les han pedido el fin de la pandemia en sus cartas

Han visitado Cereceda y Pareja esta misma tarde, saludando a todos los niños en la plaza y en la Iglesia, con las necesarias medidas de protección antiCOVID19, y el jueves despedirán la Navidad en la gran Iglesia de la Asunción de Pareja

jueves 06 de enero de 2022 , 11:41h

Este año, conscientes de la importancia de la prevención frente al COVID19 debido a la evolución de la pandemia, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, además de enviar al cartero real el pasado día 2 de enero para recoger las últimas peticiones de los niños y niñas de Pareja y sus pedanías, también pidieron a las familias de Pareja, de acuerdo con el Ayuntamiento, que avisaran para preparar los regalos con antelación, evitar aglomeraciones, y prevenir así posibles cadenas de contagios del maldito virus.



Los pajes reales informaban esta tarde que SS.MM. los 3 Reyes Magos de Oriente ya se habían hecho las pruebas COVID en el Centro de Salud de Pareja, y que estaban perfectamente bien de salud, y, por lo tanto, preparados para hacer felices a pequeños y mayores.



Al filo de las 17 horas, aparecían en la Ermita de San Roque de Cereceda, el punto más alto del caserío de la localidad, para bajar desde allí por el caminito que conduce al pueblo, saludar a sus vecinos y entregarles sus regalos a los niños del pueblo. Con la bella estampa de la iglesia románica de fondo, Sus Majestades desaparecían, de manera repentina, camino de Pareja.



Al filo de las seis y media de la tarde, Melchor, Gaspar y Baltasar ya estaban en la Plaza Mayor de Pareja, donde se aparecieron junto a la olma nueva, de la que cada año admiran su crecimiento. Sus Majestades han felicitado a todos los héroes locales de la pandemia, a quienes conocían perfectamente, y han destacado que en todas las cartas, además de la petición de los regalos, los niños de Pareja les han pedido que el año 2022 sea el año del fin de la pandemia. Tanto en Cereceda como en Pareja, han sido recibidos por el alcalde de Pareja, Javier del Río, y por su concejala de Festejos, María Tierraseca.



Por eso, no les ha hecho falta a Sus Majestades recordar las normas de seguridad antiCOVID19. Todos los parejanos las conocían más que de sobra, y especialmente sus niños. Ya en la Iglesia, Sus Majestades han saludado a los niños que se han acercado hasta ellos, y les han entregado los regalos a los que así se lo pidieron con antelación al Ayuntamiento de Pareja, antes del 23 de diciembre, con la conveniente separación y distancia de seguridad, utilizando en todo momento, la mascarilla. Como sabían que este año no les esperaba ningún niño en Casasana, no han subido.



Para mañana, día 6 de enero, será el rey Baltasar el que se acerque a saludar a los mayores de la Vivienda Tutelada de Pareja para hacerles un regalo tanto a los residentes como a los trabajadores que la atienden. Como tienen por costumbre, los Reyes Magos han anunciado que mañana estarán presentes en la Misa de Reyes, antes de volver a sus respectivos países. Los Reyes Magos han pedido que, de nuevo por prevención y con todo el dolor de su corazón, los parejanos no se acerquen a ellos, ni entre ellos, y que todos, mayores y pequeños, lleven la mascarilla puesta. Además, les han dado las gracias a todos los parejanos por su comportamiento ejemplar durante la pandemia.



El alcalde de Pareja, Javier del Río, ha agradecido el trabajo del equipo municipal que ha llevado la alegría y la ilusión de la Navidad a Pareja, y la colaboración de voluntarios en este sentido, y ha deseado para el año nuevo “salud, sobre todas las cosas, y un 2022 lleno de ilusión, como la que hemos compartido todos los parejanos con la apertura del Hotel-Restaurante El Balcón de la Vega”.



En estos días el Ayuntamiento ha repartido el calendario 2022, en año de la esperanza en que por fin, la pandemia quede definitivamente atrás, en tiendas, bares, establecimientos y en las oficinas municipales, deseándo a todos los parejanos un nuevo año feliz, repleto de salud y grandes proyectos que colmen con creces los que, por desgracia, llevan quedándose en el tintero dos años. Además, también lo han repartido entre los parejanos los Reyes Magos esta misma tarde.