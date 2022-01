La comunidad vecinal de Yebes exige “acciones urgentes” al Ayuntamiento tras el incendio de una vivienda en Nochebuena

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 05 de enero de 2022 , 11:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En plena Nochebuena, el lanzamiento de artículos pirotécnicos al patio de una vivienda desocupada de la calle Río Sorbe de las Avenidas de Yebes provocó un incendio que obligó al desalojo de cuatro familias. Una vez pasado el incendio, y tras analizar el relato oficial del Ayuntamiento de Yebes a través de un comunicado, la comunidad vecinal se ha organizado, mediante reuniones telemáticas, con el fin de exigir “acciones urgentes”, así como “matizar o desmentir algunos puntos del discurso oficial”.



Según la confirmación de testigos, varios jóvenes comenzaron a lanzar artículos pirotécnicos sobre las 18:30 horas hacia el interior de patios de viviendas de la urbanización de las Avenidas de Yebes. Tras la explosión que dio paso al incendio, los bomberos llegaron sobre las 19:30 horas, después de recibir los permisos correspondientes para la actuación. Durante esa hora fue la comunidad vecinal la que comenzó a sofocar el incendio “con los medios precarios” que tenían a su alcance. Una vez llegaron los bomberos, se encontraron con una serie de problemas como el hecho de que los vehículos estuvieran aparcados a ambos lados de la calle, lo cual dificultaba el acceso del camión y, especialmente, que algunas de las bocas de riego no estaban operativas.



Tres partidos políticos del municipio (Ciudadanos, PP y Podemos) han participado también en las reuniones vecinales, sumándose a las acciones conjuntas, y han acordado “ceder todo el protagonismo a las vecinas y vecinos que estuvieron desde el principio al pie del cañón, por encima de las propias siglas y por lo tanto lejos de cualquier partidismo”.



El objetivo compartido por el movimiento vecinal, asociativo y las formaciones políticas presentes es “mejorar nuestra población en sus dos núcleos, en general, y combatir el abandono que durante años sufren el casco histórico y sus urbanizaciones aledañas de San Bartolomé y las Avenidas, en particular”, además de “exigir las acciones urgentes que debe realizar el Ayuntamiento de Yebes para prevenir y suplir las deficiencias que concurrieron en la extinción del incendio de las Avenidas, para que no se repitan los mismos fallos en el futuro en ningún punto del municipio”.



La comunidad vecinal, con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Yebes y varias fuerzas políticas del municipio, ha puesto de manifiesto que a las cuatro familias desalojadas se les pagó una noche de hotel y no el fin de semana como indicaba el Ayuntamiento en su comunicado. Asimismo, el alcalde y el concejal de urbanismo no se personaron en el lugar de los hechos hasta pasada la medianoche del 25 de diciembre, cuando una de las familias ya había sido realojada en un hotel.



Por otra parte, también se ha afeado al Ayuntamiento que, tras ser informado del estado de la vivienda y de su utilización como almacén de materiales de riesgo, a través de distintos medios desde hace al menos cuatro años atrás, “no hayan tomado ninguna medida preventiva”.



Revisión de las bocas de riego



La boca de riego más cercana al punto del incendio de la pasada Nochebuena, a unos 20 metros, no funcionaba, y la más próxima operativa se encontraba a más de 50 metros. Esta misma situación se dio en julio de 2020, cuando se produjo un incendio en un descampado cercano al cementerio viejo, en una zona conocida como ‘las eras’. En aquel momento, las bocas de riego cercanas estaban taponadas y la más próxima que se pudo utilizar distaba más de 150 metros del lugar del incendio.



La presidenta de la Asociación de Vecinos de Yebes, Rosa María Miguel Bazaga, ha indicado que, “como se ha acordado en las reuniones, la asociación va a presentar por registro al Ayuntamiento un escrito en el que solicitaremos con carácter de urgencia la revisión y el mantenimiento periódico de las bocas de riego, como fuente de agua básica para el llenado de los camiones de bomberos”. En este sentido, la presidenta de la asociación ha añadido que “no podemos permitir que, si se produce un nuevo incendio en un futuro, los bomberos se encuentren con bocas de riego que no funcionan como ha ocurrido ya en varias ocasiones”.



Otra de las peticiones que se elevará al Ayuntamiento es que, previamente a las fechas de festividades como Navidad, se recuerde a la población la vigencia de la Ordenanza municipal sobre Protección de la Convivencia y Prevención de Actuaciones Antisociales, que en su artículo 21 prohíbe de forma expresa “portar mechas encendidas o explosionar petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios sin autorización previa de la Administración Municipal”.



Además de “velar por el cumplimiento” de la ordenanza municipal, el Ayuntamiento “debe recordar” que las sanciones muy graves pueden alcanzar los 3000 euros, para que “quienes proporcionen petardos a menores sean conscientes de su responsabilidad y de las posibles consecuencias para la comunidad y para su propio bolsillo”.



Finalmente, se pedirá también por escrito que el Ayuntamiento gestione el control de ratas en el alcantarillado y canalizaciones municipales, como vectores o reservorios de muchas enfermedades, puesto que después del incendio “han empezado a salir y a moverse por el resto de las viviendas de la urbanización”.