Asaja de Albacete exige la dimisión "inmediata" del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por decir que España exporta "carne de mala calidad" procedente de "animales maltratados"

miércoles 05 de enero de 2022

La organización agraria Asaja de Albacete ha pedido la dimisión "inmediata" del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras haber asegurado al diario británico The Guardian que España exporta "carne de mala calidad" procedente de "animales maltratados".



En una nota de prensa, Asaja de Albacete ha criticado "este nuevo ataque gratuito al sector ganadero", que según la organización agraria vive "una situación muy complicada", y que a pesar de la pandemia de coronavirus "ha seguido realizando día tras día su actividad para producir alimentos seguros y de gran calidad para abastecer a toda la población, además de contribuir a mantener población en el medio rural".



Asimismo, ha considerado que con estas declaraciones de Garzón "se demuestra de nuevo un gran desconocimiento de lo que es la ganadería española por parte del ministro, que debería saber que la normativa europea en seguridad alimentaria y animal es la más exigente del mundo".



También ha recordado que el pasado verano Garzón defendió la reducción del consumo de carne y aseguró, en este mismo medio de comunicación británico, "que las críticas le vinieron por parte de hombres que sentían que su masculinidad se vería afectada por no comer un trozo de carne o hacer un asado", ha aseverado la organización agraria.



Asaja de Albacete ha pedido la dimisión de Garzón "por estas declaraciones que perjudican gravemente al sector ganadero albaceteño", y ha reclamado que si no dimite sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "el que lo cese inmediatamente ante los ataques a un sector tan importante como es el agroganadero, o lo que es lo mismo a los intereses españoles".