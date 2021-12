Los locales Alfonso Garijo y Andrea Jiménez vencen en la XI Edición de la San Silvestre seguntina

viernes 31 de diciembre de 2021 , 19:12h

Después de un año de ausencia, obligada por la pandemia, esta mañana se corría en Sigüenza la XI Edición de la San Silvestre Seguntina. Organizada por el Club de Atletismo y el Ayuntamiento de Sigüenza, contando con el respaldo también de un buen número de patrocinadores locales, han participado en ella un total de 418 corredores de todas las edades (248 inscritos en la carrera larga y 170 niños de diferentes edades).

La organización había diseñado un riguroso protocolo antCOVID19 que se ha cumplido escrupulosamente para que la carrera pudiera celebrarse en el adecuado entorno de seguridad. Ha sido obligatorio para todos los participantes llevar mascarilla quirúrgica hasta el mismo momento de la salida.

Çomo en ediciones anteriores, el recorrido ha transcurrido por un circuito urbano de 6.200 metros de longitud, con salida y llegada en el Parque de La Alameda, transitando por lugares tan representativos de Sigüenza como la Iglesia de Santa María, la Catedral y la Plaza Mayor.

En categoría masculina, se ha impuesto el local Alfonso Garijo (Club Atletismo Sigüenza), con un tiempo de 20´54”. A su llegada, Garijo, que es también el presidente de Club de Atletismo Sigüenza, declaraba que “esta ha sido la carrera más bonita del año, como siempre lo es”. El vencedor no ha tenido rival desde la salida. “Me he encontrado muy bien, he marcado un ritmo muy alto, y no me han podido seguir, así que he disfrutado de la carrera desde el primer metro hasta el último. En las calles céntricas, cuando he pasado delante de la catedral, me he emocionado por estos años tan duros debidos a la pandemia. Por eso, que vuelva el atletismo a las calles de Sigüenza es un orgullo como corredor y como organizador”, señalaba. Por último, Garijo agradecía la aceptación de la carrera entre los corredores que ha demostrado la alta participación y su colaboración al Ayuntamiento de Sigüenza y a los patrocinadores, dedicándole su victoria a la pequeña seguntina luchadora, Lucía Bodega, tristemente fallecida en el comienzo de este año 2021 víctima de un cáncer infantil. Segundo ha sido Juan Carlos de la Luz (CA Esperanza), a 56 segundos, y tercero, el también seguntino David Vázquez, a 59 segundos, dilucidándose el pódium en sus dos últimos escalones en los últimos metros.

En féminas, la más rápida ha sido Andrea Jiménez (Club Atletismo Sigüenza), que ha completado el circuito en 28´06”. Segunda ha sido Ruth Ortega, y tercera María Jesus Barbolla. A su llegada, Jimenez, de veinte años, agradecía su colaboración “a mi liebre, Daniel Bellón, que me ha ayudado a mantener el ritmo en esta carrera dura, por las subidas”; y también tenía unas palabras de gratitud para el Club de Atletismo de Sigüenza, dedicándole igualmente la victoria a Lucía Bodega.

Además de una prueba deportiva popular, la carrera ha sido un acto solidario. La organización va a donar 2 €, de cada inscripción realizada en todas las categorías, a la Asociación Española contra el Cáncer y a Asión -Asociación Infantil Oncológica-, que lucha contra el cáncer Infantil. Además, para todas aquellas personas que quieran colaborar con esta causa solidaria, se mantiene abierto el “dorsal 0”. El importe recaudado con dicho dorsal será donado íntegramente para el mismo propósito.

De forma previa a la carrera senior, se corrían también las carreras Infantiles en las que han participado 170 niños y niñas nacidos con anterioridad a 2008, en las categorías de Chupetín, Promoción, Benjamín, Alevín e Infantil. Sus pruebas se han disputado en el mismo Parque de La Alameda, sobre diferentes distancias.

En la carrera popular hubo igualmente cinco categorías tanto para hombres como para mujeres: Local, Cadete, Juvenil, Senior y Veterano: con fecha de nacimiento hasta 1986.

Los tres primeros clasificados de todas las categorías, tanto masculina como femenina han recibido su correspondiente trofeo, este año una mariposa, en honor al sentimiento de libertad que le provocaba a Lucía su contemplación. Además, todos los niños participantes han recibido una bolsa de golosinas. Y también se ha entregado bolsa del corredor con obsequios aportados tanto por la organización como por los diferentes patrocinadores de la carrera.

Al término de la prueba, la concejala de Deportes Conchi Huelves afirmaba que “en el recuerdo de todos ha estado nuestra campeona seguntina, Lucía Bodega. A ella le hemos dedicado la carrera que seguro que desde el cielo, con sus mariposas, la ha seguido con nosotros”. Huelves agradecía participación a los corredores “por haber hecho este esfuerzo en un año tan difícil como es éste, en el que todo ha costado mucho más”, y ha mencionado de manera especial a los voluntarios del Club de Atletismo Sigüenza, de Protección Civil y de Cruz Roja y a los patrocinadores. Sigüenza ha despedido deportivamente el año 2021, “con el deseo de que el 2022 nos traiga, sobre todo, salud”, terminaba la concejala.