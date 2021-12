Núñez pide a Page que refuerce la Atención Primaria y acepte su propuesta de repartir un test gratuito a cada castellanomanchego ante la evolución de la pandemia

viernes 24 de diciembre de 2021 , 17:04h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido a Emiliano García-Page que acepte su propuesta de entregar un test gratuito a cada castellanomanchego y financiar al 50 por ciento de su precio dos pruebas más ante la evolución de la pandemia; además, le ha reclamado que apueste por la Atención Primaria, reforzándola “urgentemente” y mejore la planificación de la vacunación “por el bien de los castellanomanchegos”.



Así lo ha indicado Núñez, tras presidir este viernes, 24 de diciembre, la Comisión de Sanidad del PP de Castilla-La Mancha, que se ha reunido con carácter urgente ante la evolución de la pandemia en la región.



El presidente del PP regional ha reclamado a Page “que no haga lo que hace siempre” cada vez que hay un puente, un fin de semana o vacaciones, que es “desparecer”. “Esta Navidad no está para que Page se vuelva a ir”, ya que la evolución de la pandemia “es preocupante” y Castilla-La Mancha necesita un Gobierno “que esté en el día a día y adopte las medidas necesarias en cada momento”.



Por ello, Núñez, en nombre del conjunto de los castellanomanchegos, ha exigido a Page que este año “sacrifique sus vacaciones” y esté “al pie del cañón” como va a estar el PP. “Quiero decirle a los castellanomanchegos que conmigo van a tener un presidente que siempre va a estar al pie del cañón, especialmente cuando más falta hace”, ha dicho.



El líder de los ‘populares’ ha indicado que Castilla-La Mancha es una región con una positividad por encima del 14 por ciento, siendo la Comunidad Autónoma que menos pruebas diagnósticas hace por cada cien mil habitantes. En concreto, 2.019 test por cada cien mil habitantes, frente a las 4.017 pruebas que hace Madrid o las 3.547 que hace el conjunto del país de media.



Así, con una carga de positivada tan alta y siendo la región que menos pruebas hace, lo que está sucediendo es que en las calles “hay personas contagiadas que no lo saben porque no se les hacen las pruebas”.



Núñez ha pedido al Gobierno regional que tome en consideración la propuesta que lleva realizando más de un mes y que consiste en entregar un test gratuito a cada castellanomanchego y financiar dos pruebas más al 50 por ciento de su precio. “Es una buena forma de analizar de forma masiva como está Castilla-La Mancha y dar confianza y seguridad a los ciudadanos, ya que si reciben un test gratis de su Gobierno podrán ir con más seguridad a cualquier reunión familiar”, ha afirmado.



Igualmente, el presidente del PP regional ha reclamado al Gobierno de Page que apueste por la Atención Primaria y la refuerce “urgentemente”, ya que es la “puerta de entrada y la más golpeada” en esta variante de la pandemia. Así, ha asegurado que “no es de recibo” que el PSOE haya reducido la cantidad asignada a Sanidad en los Presupuestos regionales y “ahora no tenga dinero para reforzar la Atención Primaria”.



“¿Alguien puede explicarse como el PSOE ha recortado el presupuesto de Sanidad para el próximo año cuando hace falta contratar más sanitarios que nunca, especialmente en Atención Primaria?”, ha cuestionado, al tiempo que ha apostado por mejorar e intensificar el plan de vacunación en la región.