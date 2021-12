Apenas un 5,7% de la población ocupada de Castilla.-La Mancha realiza teletrabajo

El teletrabajo decae en Castilla-La Mancha un 23% en el año 2021, según un estudio de UGT

lunes 20 de diciembre de 2021 , 20:09h

Apenas un 5,7% de la población ocupada de Castilla-La Mancha, 49.500 trabajadores, hace más de la mitad de su jornada laboral en teletrabajo en 2021, dos puntos y medio menos que el año anterior, mientras que el 51% de ellos son mujeres trabajadoras, según un informe que ha elaborado el sindicato UGT.



El informe 'Teletrabajo y corresponsabilidad', que ha elaborado en el ámbito confederal el Servicio de Estudios de la UGT con arreglo a la Encuesta de Población Activa (EPA), desvela que según han pasado los meses los empleados han ido incorporándose a sus puestos en oficinas y centros de trabajo, "lo que viene a demostrar que el teletrabajo no ha llegado para quedarse", ha dicho este lunes la secretaria regional Política Territorial de UGT, Isabel Carrascosa.



En una rueda de prensa que ha dado en Albacete, Carrascosa ha sostenido que, en estos momentos -y tras experimentar un auge consecuencia de los meses más duros de la pandemia de coronavirus-, los empresarios "valoran más el presencialismo que el teletrabajo", por lo que no se sabe cómo será recorrido de esta modalidad laboral pasados unos años, ha indicado la secretaria de Política Territorial de UGT de Castilla-La Mancha.



Asimismo, Carrascosa ha especificado que mientras en 2020 más de 64.000 personas empleadas de la región desarrollaron su labor desde sus domicilios, en 2021 la cifra ha descendido a 49.500, lo que representa un descenso del 23 por ciento, aunque sigue siendo un número más elevado que en época de prepandemia.



Carrascosa ha informado que, según este estudio, el 5,7 % de la población ocupada en Castilla-La Mancha realiza más de la mitad de su jornada laboral a distancia, situándose de esta forma en una de las comunidades autónomas con menos índice de teletrabajo y muy alejada de Madrid, que registra un 16 % de empleados en esta situación.



Por sexos, el informe del Servicio de Estudios de la UGT desvela que, antes del estado de alarma, eran los hombres los que más trabajaban a distancia, 22.100 varones frente a 14.000 mujeres en 2019, aunque la situación ha cambiado durante 2021, de forma que ahora son 25.100 las trabajadoras y 24.400 los trabajadores que están haciendo teletrabajo en Castilla-La Mancha.



Al respecto, ha opinado que el hecho de que sean más las trabajadoras que se han incorporado al teletrabajo demuestra que esta fórmula se está confundiendo con conciliación, y ha defendido el diálogo social en el seno de las empresas para impulsar la corresponsabilidad a través de los planes de igualdad.



Al mismo tiempo, ha considerado que el tejido empresarial debe garantizar el derecho a la desconexión digital de toda la plantilla, independientemente del lugar en el que trabaje.



Y ha insistido en su advertencia de que el teletrabajo "no es una medida de conciliación" , al tiempo que ha reivindicado que dentro de la negociación colectiva se trabaje !para que el trabajo a distancia no suponga un sesgo de género"