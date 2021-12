Hasta 200 tractores recorren Cuenca en protesta por la situación actual del campo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 20 de diciembre de 2021 , 20:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los agricultores y ganaderos de la provincia de Cuenca se han movilizado este lunes en la capital, con una tractorada en la que decenas de tractores, hasta 200 vehículos según los convocantes, han recorrido las calles para denunciar el incremento de los costes de producción o el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, entre otros asuntos



Los responsables de las organizaciones convocantes, ASAJA y UPA, han denunciado también las políticas “conservacionistas” o la competencia desleal que tienen que sufrir por parte de productos de terceros países que no pasan los mismos controles que los de la UE.



La tractorada ha partido de las instalaciones de ASAJA de Cuenca y durante más de tres horas ha recorrido la principal arteria de la ciudad hasta concluir, de forma simbólica, en la Rotonda del Agricultor que hay en la Ronda Oeste.



El secretario regional de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha lamentado que “la visibilidad que se está dando a los conservacionistas anula la que deberían tener los ciudadanos del medio rural”, y ha criticado que “hoy importa más la vida del lobo que la de las ovejas, y nos contentan con ayudas”.



Fresneda ha considerado “un bochorno” que los ganaderos y agricultores “se tengan que contentar con el dinero de las ayudas para salvar sus explotaciones”, y ha augurado que la sociedad está abocada "a una pandemia de alimentación", si los agricultores y ganaderos no pueden producir en las condiciones que necesitan para producir.



Por su parte, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha recordado el papel de los agricultores y ganaderos durante la pandemia, abasteciendo de alimentos a la sociedad, para sufrir ahora un incremento “nunca visto” de costes de producción como gasoil, luz o piensos, que han dejado a muchas explotaciones “al límite”.



Morcillo ha recordado que las explotaciones familiares son las que garantizan "el suministro, la supervivencia y la alimentación, y serán las que hay que defender ante los ataques de productos de otros lugares donde no se exigen las mismas normas".



Fresneda y Morcillo han indicado que se van a repetir las movilizaciones en otros puntos de Castilla-La Mancha en las próximas semanas, aunque no está confirmado cuál será la siguiente provincia.



La tractorada ha partido de la sede de ASAJA en Cuenca y ha atravesado la capital conquense hasta la Rotonda del Agricultor, en la Ronda Oeste.