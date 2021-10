Guadalajara es una de las provincias castellanomanchegas con PEOR comportamiento en cuanto a recuperación del empleo, según UGT

Según el estudio llevado a cabo por el sindicato- Toledo y Albacete han sido la locomotora de la recuperación del empleo en la región. En el lado opuesto se encuentra Guadalajara, provincia que ha perdido un 10,4% de ocupación

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 06 de octubre de 2021 , 20:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El sindicato UGT de Castilla-La Mancha ha destacado este lunes que la región tiene ya más empleo que antes de la crisis del coronavirus pero ha advertido de que la recuperación es muy desigual según los sectores y las provincias.



Así lo han puesto de manifiesto la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales, Marta Gil, y la secretaria de Empleo y Política Sindical, Isabel Carrascosa, en una rueda de prensa en la que han presentado los resultados de un análisis llevado a cabo por el sindicato en relación a la recuperación del empleo en la región, ha informado UGT en nota de prensa.



Ambas han puesto el acento en que después de más de un año de pandemia de la covid-19, la cifra de empleos en Castilla-La Mancha ya supera a la de los niveles previos a la crisis, de manera que frente a los 820.500 ocupados que había en el segundo trimestre de 2019, en 2021 esta cifra es de 839.500, lo que representa un incremento del 2,3 por ciento.



No obstante, han precisado que Toledo y Albacete han sido las "provincias locomotoras" en la recuperación y junto con Madrid, Granada y Badajoz, han liderado la creación de empleo en España.



Sin embargo, Ciudad Real se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles de 2019 mientras que Cuenca y especialmente Guadalajara son las provincias castellanomanchegas con peor comportamiento en cuanto a recuperación del empleo, han apuntado.



En este punto, han resaltado que el caso de Guadalajara es "curioso" porque en la crisis económica de 2008 fue de las provincias que mejor se recuperó gracias al corredor logístico del Henares, pero en esta ocasión no ha ocurrido lo mismo.



Con todo, han alertado de que "la crisis no ha pasado ni está ya todo hecho", ya que esta "leve recuperación" del empleo no ha afectado por igual ni a todas las provincias ni a todos los sectores.



A este respecto, han aseverado que los sectores que han empujado a que Castilla-La Mancha haya recuperado empleo después de más de un año de pandemia han sido Agricultura y Servicios pero, por contra, el empleo o nivel de ocupación se ha resentido en el sector de la Construcción y en el de Industria.



Además, han apuntado que el tipo de crisis y las consecuencias derivadas han llevado a un incremento del empleo público, sobre todo en materia de Sanidad y Educación, muy por encima del privado; así como la ocupación ha subido entre los que tienen jornada a tiempo completo y ha bajado entre los que trabajan a tiempo parcial.



UGT ha considerad que es necesario que esta recuperación llegue a todos, máxime cuando en Castilla-La Mancha aún hay unas 5.000 personas en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).