Ya es Navidad en Quer. Programa de Navidad 2021-2022

lunes 13 de diciembre de 2021

El Ayuntamiento ha preparado de nuevo un amplio programa que incluye actividades tradicionales, como el Resorteo o la Cabalgata, y algunas de las que mejor han funcionado estos años, como el concurso de fachada mejor decorada o las quedadas de Pádel. Aquí os dejamos la programación de Navidad 2021-2022, del 10 de diciembre, al 5 de enero.



Quer. 13 de diciembre de 2021. Ya es Navidad en Quer. Este pasado viernes, el alcalde de Quer, José Miguel Benítez, lo anunciaba en el ya tradicional encendido de la Plaza Mayor. Precisamente es este espacio urbano, de encuentro de los seteros, el que cuenta con más elementos ornamentales, incluida, como siempre, la balconada del Ayuntamiento y la Plaza Mayor, con una gran caja de regalo en la que se pueden fotografiar todos los seteros.



Además de algunos clásicos de la Navidad setera, como el Resorteo, las quedadas de Pádel o la Cabalgata de Reyes, esta primera semana de la Navidad empieza con una jornada puertas abiertas de actividades deportivas en el pabellón del colegio. Además de que todos los seteros disfruten del deporte juntos, la actividad también tiene la misión de dar a conocer algunas de las disciplinas con más éxito de cuantas se practican en Quer, para que aquellos que aún no las conocen, se animen a practicarlas. Será el próximo día 17 de diciembre, viernes, a partir de las 18 horas, en el Pabellón del Colegio, en una primera hora para los niños, y después, para los adultos.



Además, este próximo sábado, día 18 de diciembre, en la calle Páez de Castro, se ha programado un mercadillo navideño, en el que se va a dar preferencia a los artesanos locales.



Como cada año, las personas interesadas en que sus hijos reciban regalos por sus MMSS los Reyes Magos de Oriente, pueden inscribirse llamando al 659548305. El precio es de 2€ para empadronados y residentes. La fecha tope para inscribirse es el 29 de diciembre a las 13:30h, no admitiéndose inscripciones pasada esa fecha. Los no empadronados deberán abonar 5€. El pago deberá realizarse en el ayuntamiento una vez inscritos y antes del 31 de diciembre.



Además, y como igualmente es habitual, durante el periodo no lectivo, todos los niños entre 8 y 16 años podran hacer uso de las instalaciones deportivas de forma gratuita, siempre que no esten alquiladas. Los menores de 8 años deberán hacerlo acompañados de un adulto. Queda excluido el uso del gimnasio.



10 de diciembre

20:00 hs. Encendido de luces.



Plaza del Ayuntamiento.



17 de diciembre

Jornada puertas abiertas actividades deportivas en el pabellón del colegio

17:00 hs. Telas aéreas, Taekwondo y Baloncesto

18:00 hs. Pilates, Yoga y Taichí



18 de diciembre

12:00 hs. Mercadillo navideño artesanal y de segunda mano.



En la calle Páez de Castro. Los interesados en poner un puesto en el mercadillo deberán apuntarse llamando al teléfono 659548305



22 de diciembre

19:00 hs. TRADICIONAL RE-SORTEO de cestas de navidad y Karaoke.



Durante todo el evento habrá servicio de barra.



Bases del sorteo CESTAS

Podrán participar todos aquellos vecinos empadronados en el municipio así como los residentes, (imprescindible el carnet de empadronado o residente o certificado del ayuntamiento).



Ser mayores de edad.



Aportar original del cupón no premiado (no se devolverán)

Solo se admitirá un cupón por persona.



Es necesario estar presente para la retirada del premio.



Lugar: LOCAL PLAZA MAYOR



23 de diciembre

18:00 hs. Teatro infantil (El cuento de navidad). Local Plaza Mayor



26 de diciembre

12:00 a 14:00 hs. Quedada infantil de pádel. Sorteo de regalos, chuches…

Lugar: COMPLEJO DEPORTIVO “LA DEHESA” Organiza: Club Pádel Quer



29 de diciembre

20:30 hs. Elección mejor casa decorada navidad de Quer 2021.



Acompáñanos a elegir las casas mejor decoradas de estas navidades

Salida a las 20:30 desde calle Páez de Castro junto a la guardería Las Setitas.



Bases del concurso

El motivo de la decoración tiene que estar relacionado con las fiestas navideñas.



No es necesaria inscripción previa, tras la visita se irán notificando a los interesados la selección de su decoración para participar en el concurso mediante una tarjeta en el buzón.



El ganador será elegido por un jurado de cinco miembros. (2del Ayuntamiento y 3escogidos al azar entre los vecinos que acudan este día).



La decoración/es ganadora/s saldrá en el calendario del municipio del 2023 y recibirá un premio de 90€



31 de diciembre

11:30 hs. Pre-uvas infantiles.



Trae tus uvas, gominolas o lo que quieras y celebraremos juntos el fin de año. A las 12:00 tendremos nuestras pre- campanadas infantiles.



Lugar: PLAZA MAYOR

12:00 hs. Talleres infantiles de adornos navideños, creación de nieve artificial, pinta caras…

Lugar: LOCAL PLAZA MAYOR



5 de enero

17:30 hs Cabalgata de reyes.



Salida desde el colegio, llegada al local de la Plaza Mayor. (Publicaremos el recorrido en la web del ayuntamiento)

19:00 hs. Adoración de los reyes.



Organizado por la Asociación de Mujeres.



19:30 hs. Entrega de regalos por sus MMSS los Reyes Magos de Oriente.



Inscripciones llamando al 659548305, 2€ empadronados y residentes.

(Sólo a los niños que se hayan inscrito, fecha tope 29 de diciembre a las 13:30h, no se admitirán inscripciones pasada esa fecha, los no empadronados deberán abonar 5€. El pago deberá realizarse en el ayuntamiento una vez inscritos y antes del 31 de diciembre).



Al finalizar disfrutaremos de un chocolate calentito, roscón de reyes y se hará anuncio del ganador/a del concurso de decoración navideña y del concurso de fotografía 2021.



Lugar: LOCAL PLAZA MAYOR



NOTA: DURANTE EL PERIODO NO LECTIVO.



TODOS LOS NIÑOS ENTRE 8 Y 16 AÑOS PODRAN HACER USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE FORMA GRATUITA, SIEMPRE QUE NO ESTEN ALQUILADAS. MENORES DE 8 AÑOS ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO. QUEDA EXCLUIDO EL USO DEL GIMNASIO.