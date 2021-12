El Alba domina en La Condomina

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 13 de diciembre de 2021 , 07:16h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Dice el refrán que si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. El mejor local de la categoría se enfrentó a su debe esta temporada y lo hizo con el aliento de casi un millar de albacetistas. Y, como no podía ser de otra manera, el nuevo líder del Grupo II ganó al calor de sus aficionados en uno de los partidos más intensos pero satisfactorios a domicilio del curso.



El Alba se impuso con la misma receta que vence en el Belmonte: dominio, concentración, control y hambre desde el pitido inicial. Los blancos alargaban posesiones y se asentaban en el área de Biel. Sergi con la verticalidad que le caracteriza, Fran con buenos pases filtrados o Rubén con su electricidad probaron suerte.



Poco a poco se iba cocinando algo grande hasta que, al llegar a la media hora, alcanzó su punto de cocción. Rubén Martínez, por segunda jornada consecutiva, fue el más ‘pillo’ en la zona de peligro y anotó el primero de la tarde.



De ahí al descanso el Albacete aguantó la ventaja pero a un precio alto: Sergi Maestre y Dani González tuvieron que abandonar el partido por lesión.



El segundo acto empezó revuelto y con el equipo local empujando en pos del empate. Los azules apretaban y forzaban a los nuestros a ceder la posesión. Con El paso del tiempo, los manchegos hicieron valer su eficacia y tomaron el control. El reloj corría y el Albacete Balompié se hacía fuerte, ayudado por el constante apoyo en las gradas.



Así, en el minuto 80, se dobló la felicidad. Jordi Sánchez hizo manejo de su pericia y remató tras una buena presión en campo rival.



Pero como esta categoría no da tregua, el UCAM Murcia recortó distancias poco antes del tiempo de prolongación. Pero ese bache no removió a un equipo que cada vez es más fuerte.



FICHA DE PARTIDO



UCAM Murcia CF: Bíel Ribas; Viti, Dean, Malagón, Abenza (Caballero 66´), Fernández (Moyita 58´), Josema (Liberto 82´) ,Chacartegui, Xemi, Armando, Garrido



Albacete Balompié: Bernabé; Alonso, Djetei, Boyomo, Montes Arce; Rubén M. S. Maestre (Johannesson 32´), Fran Álvarez, Sergi (Gálvez 89´); Fuster (Del Pozo 89´) y Dani (Jordi 43´)



Árbitro: Ávalos Martos, Albert . Amonestó con tarjeta amarilla a: Armando, Abenza, Rúben M, Alonso, Malagón, Bernabé



Goles: 0-1, Rubén M (30’) ; 0-2 Jordi S.R. (80´) ; 1-2, Liberto (87´)



Incidencias: Partido disputado en el BeSoccer La Condomina. Correspondiente a la jornada 16 del grupo II en la Primera RFEF.