Rubén de la Barrera: “Lo de hoy ha sido espectacular”

lunes 13 de diciembre de 2021 , 07:17h

El entrenador del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha declarado al término del partido estar “contento y orgulloso de que el equipo haya podido ganar un partido importante y complicado ante nuestra afición, que se ha desplazado en masa”. “Sabíamos las consecuencias que podía tener una victoria hoy por los resultados que se han dado. Hemos competido bien y estoy satisfecho porque nos hemos llevado tres puntos de un campo difícil”.



El gallego se ha lamentado de las lesiones de Sergi Maestre y Dani. “El punto negativo son las lesiones que hemos tenido”. “Estamos pendientes de los resultados y tenemos que ser cautos y precavidos, aunque las primeras informaciones es que no revisten de mucha gravedad. Ojalá y todo se quede en una especie esguince”.



El técnico, sobre el partido, ha añadido que “hemos interpretado muy bien el partido y hemos logrado conectar con los jugadores de arriba y eso nos ha dado vida”. “Está bien que los centrales asuman roles de responsabilidad y se atrevan a salir más porque eso hoy nos ha dado vida”.



Cuestionado por la clasificación, De la Barrera, por ahora, lo ve como un detalle más anecdótico. “Más allá de ser líderes ahora lo importante es que hemos estado bien y hemos mostrado tener más personalidad fuera de casa”. “Hemos sabido competir y de entrada, la verdad, lo que me alegra es que el equipo haya salido desde el principio a competir”.



También ha hablado de los casi 1000 aficionados albacetistas que hoy se han dado cita en La Condomina. “Lo de hoy ha sido espectacular”. “Hoy hemos visto esa sinergia entre afición y club y me alegra brindarles este triunfo. En casa sentimos ese apoyo y hoy fuera también, ojalá más veces podamos disfrutar de este apoyo fuera porque nos da mucha fuerza”.



Preguntado por el partido del jueves frente al Cádiz, ha manifestado que “ahora ya sí toca pensar en ese partido y después en el Algeciras”. “Todos los partidos que jugamos los planteamos con la intención de ganar. A ver si somos capaces de redondear la semana con dos victorias”.



Por último, y sobre los cambios, ha señalado que “en la segunda parte hemos sabido jugar con los tiempos y el resultado”. “Hemos sabido mandar y jugar bien con los ritmos de juego y se podía haber utilizado la ventana del descanso, pero no queríamos regalarle la posibilidad al rival de jugar con un jugador más en ese momento y más siendo un equipo con buenos jugadores y talento. El equipo estaba bien y por motivos de ataque no queríamos cambiar el guión”, ha finalizado.