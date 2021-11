AIKE propone que el 25N sirva para concienciar de todas las violencias que sufre una parte de la sociedad

sábado 27 de noviembre de 2021

Jorge Riendas, portavoz de Aike- A Guadalajara hay que quererla- en el Ayuntamiento, ha recordado durante su primera intervención en el debate de las mociones presentadas por PSOE y Unidas Podemos, que hay que recordar todos los tipos de violencia que se ejercen sobre las mujeres desde múltiples puntos de vista. En su intervención ha expresado la necesidad de reflexión personal:



“Para cambiar las cosas tenemos que empezar por hacer una reflexión personal, hace poco escuchaba “es que ya no se puede ni decir un piropo a una mujer”, y me dio por pensar que es un buen momento para aprender a comunicarnos de otra manera. Que desde el respeto hay mucho que aprender y hemos de dar menos por hecho.



Las personas no pueden ser productos. Vemos las violencias en la ciencia, lo hemos visto recientemente cuando el ciclo menstrual de muchas mujeres se ha visto afectado por la vacunación o se han empezado a visibilizar patologías invalidantes como es la endometriosis, que hasta hace nada esa absolutamente desconocida y a muchas mujeres se las acusaba de quejicas y este en el más suave de los casos. La ciencia ha empezado ahora a poner el foco en las diferencias por fisiología, aunque nos parezca que hemos avanzado mucho, esto es sólo el principio.



Por poner un ejemplo que ponía hace poco Inés Henand, cómica y comunicadora, los productos menstruales llevan un 21% de IVA, lo mismo que una buena cena. Eso también es violencia. Que una mujer tenga miedo a no poder prosperar en su carrera laboral por ser madre porque no cuenta con medios para conciliar, es violencia. Que una niña no pueda jugar a un deporte que le gusta en el patio, es violencia. Que una mujer se plantee la prostitución, la venta de su cuerpo como salida laboral porque no es capaz de pensar en otra salida, es violencia. Que a una mujer que pasea por la calle la silben y le hagan saber que la están mirando, es violencia. Que una mujer se tenga que plantear antes de salir de casa la ropa que lleva para sentirse segura, es violencia. Que una mujer sola no pueda pasear de noche por miedo, es violencia. Los titulares, el tratamiento de la información y la manera de comunicar en numerosas ocasiones están llenos de violencia.”



Ha añadido en una posterior que Guadalajara como ciudad puede hacer mucho, como llevar a cabo la tolerancia cero con el proxeneta, entre otras medidas que se pueden llevar a cabo desde el consistorio.