El Pleno del ayuntamiento de Cabanillas aprueba el Presupuesto de 2022, que entrará en vigor con el nuevo año

sábado 27 de noviembre de 2021 , 12:12h

El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha celebrado este jueves 25 de noviembre sesión extraordinaria de Pleno con un único asunto en el Orden del Día: aprobar el Presupuesto del año que viene, así como, en paralelo, hacer lo propio con el «gasto máximo no financiero» que establece la Ley que hay que fijar, ya que aunque estas reglas de gasto seguirán suspendidas y no habrá «techo» en 2022 (como no lo ha habido en el presente ejercicio) formalmente este sí que tiene que ser establecido.



En cuanto a este gasto máximo no financiero, ha quedado fijado en 12.605.178 euros, y ha salido adelante con los votos favorables de todos los concejales (PSOE, PP, Unidas Podemos y los dos ediles no adscritos), excepto el representante de Vox, que se ha abstenido.



Por su parte, el proyecto de Presupuestos para el año que viene ha sido aprobado con 10 votos a favor, de los concejales de PSOE, Unidas Podemos y la edil no adscrita Almudena Sanz; por 5 votos en contra (de 4 ediles del PP y el concejal de Vox) y una sola abstención, del edil no adscrito José Manuel Fernández Bernabéu.



El alcalde, José García Salinas, quien a su vez es concejal de Economía, ha sido el encargado de leer un resumen del Proyecto de Presupuestos, contenido en la Memoria de Alcaldía, en el que ha incidido en los aspectos más relevantes de estas cuentas. Se trata, ha dicho, de un Presupuesto Municipal equilibrado en ingresos y gastos, y sus 12.593.623,97 euros y suponen un ligero incremento del 3’2% respecto al Presupuesto aprobado para 2021, que fue de 12’2 millones de euros.