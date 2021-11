VOX propone la creación de una Feria del Mundo Rural, liderada desde la ciudad, “para impulsar a los pueblos de Guadalajara”

miércoles 24 de noviembre de 2021 , 13:39h

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara propondrá en el pleno municipal de este viernes que el consistorio potencie y lidere, desde la propia capital provincial, la creación de una Feria del Mundo Rural “para impulsar a los pueblos, al campo de Guadalajara y a las empresas del mundo rural guadalajareño, con el fin de darles la oportunidad, la visibilidad necesaria, desde la capital provincial, para aumentar su volumen de negocio y que den a conocer sus productos y servicios”.



Así lo ha avanzado este miércoles, en una rueda de prensa, el portavoz del Grupo VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio de Miguel, quien, además, y acompañado del viceportavoz de la formación, Javier Toquero, ha anunciado que su grupo preguntará al equipo de Gobierno municipal, formado por PSOE y Ciudadanos, por la desaparición del busto dedicado al que fuera alcalde de la ciudad, Fernando Palanca, de su ubicación en el parque de La Concordia, el incumplimiento del equipo de gobierno de la ordenanza municipal reguladora de actividades publicitarias o el cierre del parque de ocio para perros ubicado en el parque de Adoratrices.



Potenciar el medio rural desde la capitalidad provincial



Respecto a la propuesta sobre la realización de una Feria del Mundo Rural en la ciudad, el portavoz de VOX, Antonio de Miguel, ha precisado que “en el asunto de la despoblación, en la capital provincial no podemos mirar a otro lado porque estamos ante problemas serios y graves que hay que afrontar desde todas las administraciones. El problema también es de los que vivimos en la ciudad. Por eso hemos de tomar las medidas necesarias para que la sangría cese en nuestra provincia”.



Es por ello por lo que el Grupo Municipal VOX ha pedido que “el Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara se involucre en la lucha contra esta despoblación desmesurada en nuestra provincia. Es necesario actuar, innovar y sumar esfuerzos. Nuestro Ayuntamiento ha de ofrecer posibilidades a estas zonas de la Guadalajara rural tan necesitadas y tan abandonadas”, explica Antonio de Miguel.



“En VOX hemos pensado que una Feria del Mundo Rural impulsada desde la ciudad puede aportar y ayudar en este fin”, ha resaltado De Miguel, quien ha desgranado las líneas sobre las que se organizaría una feria de dichas características en la capital provincial: “Una feria que sirva como punto de encuentro y como escaparate para la cultura, el patrimonio histórico, la gastronomía, la economía, el turismo y la sociedad rural guadalajareña. Una feria que propicie el encuentro entre artesanos, empresas, distribuidores y fabricantes. Una feria de productos artesanos y agroalimentarios de Guadalajara, con talleres artesanales, conciertos y otras iniciativas culturales tradicionales, jornadas sobre despoblación rural y sobre el mundo rural. Una feria para defender bien la Guadalajara rural y evitar el abandono de nuestros pueblos, para proteger nuestra identidad cultural, nuestras tradiciones, nuestras formas de vida, nuestros símbolos, creencias y modos de comportamiento”.



En definitiva, como aclara Antonio de Miguel, “una feria para establecer la unión entre lo urbano y lo rural porque la ciudad y la provincia no somos opuestos sino complementarios. Los dos espacios plantean ventajas e inconvenientes. No hay una vida idílica en los pueblos como tampoco la hay en las grandes ciudades”.



Por ello, el Grupo Municipal VOX propondrá al pleno de este viernes que desde el Ayuntamiento de la capital se inste al resto de administraciones a participar de una forma activa y protagonista en la organización de la Feria del Mundo Rural y en la colaboración de la confección de un programa de actos atractivos y de interés para todos los públicos y todos los sectores, además de la realización de una campaña anual para divulgar, promocionar y mostrar la necesidad de establecer la unión entre lo urbano y lo rural, entre el pueblo y la ciudad, en la que quede reflejada la necesidad de complementarse y de buscar alianzas.



Preguntas al equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos



Por otro lado, en el pleno de este viernes el Grupo VOX interpelará al gobierno municipal por el paradero del busto dedicado al que fuera alcalde de la ciudad, Fernando Palanca, que estaba situado en el parque de La Concordia, “y si tiene relación con la retirada de su nombre del callejero dictada por decreto de Alcaldía en el mes de agosto”, apostilla De Miguel.



De igual forma, el portavoz de VOX interrogará por el motivo por el que el equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos “incumple la ordenanza municipal reguladora de actividades publicitarias colocando pancartas publicitarias promocionales del Ayuntamiento en distintos árboles de la ciudad, algo que prohíbe la propia ordenanza”.



La tercera pregunta de VOX para este pleno está relacionada con los parques de ocio, de esparcimiento y socialización para perros: “Se han acercado a nuestro Grupo algunos vecinos usuarios de estos parques para decirnos que no entienden cómo llevan tanto tiempo estos parques desmontados, sobre todo el de Adoratrices. Por este motivo preguntaremos al equipo de gobierno sobre cuándo tienen previsto reabrir este tipo de parques caninos en la ciudad”, puntualiza el portavoz de VOX, Antonio de Miguel.