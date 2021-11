“Necesitamos políticos valientes que apoyen al tejido empresarial y que si hay que apretarse el cinturón, lo hagamos todos, no siempre los mismos”

domingo 21 de noviembre de 2021

CEOE-CEPYME Guadalajara ha vuelto a la presencialidad de sus Premios Excelencia Empresarial con una gala llena de recuerdos, para aquellos que nos han dejado debido al COVID-19, y de homenajes, en general, a todos los empresarios, autónomos, pymes y emprendedores de la provincia de Guadalajara y, más en particular, a los premiados de 2020, quienes tuvieron su foto de familia y su reconocimiento público y a los Premios Excelencia Empresarial 2021, encabezados por la Empresa del Año, Montepino.



Lorena García Diez, reconocida periodista alcarreña, fue la conductora de una gala que comenzó con un homenaje a los premiados de 2020, que por fin pudieron hacerse su foto de familia. Rafael Merinero, director general de Witzenmann, fue el encargado de agradecer los premios 2020 y el homenaje tras un año muy complicado.



Tras ellos, la Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara, también quiso hacer un reconocimiento público a los trabajadores de la casa, junto con los del CEEI Guadalajara, que durante toda la pandemia trabajaron duramente y sin descanso para llevar toda la información puntual a los empresarios de la provincia. El aplauso por parte de los asistentes valoró este intenso trabajo que todavía hoy, continúa.



Tras estas más que merecidas distinciones llegó el momento de la entrega de los Premios Excelencia Empresarial 2021.



Unos premios que fueron clausurados por María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara quien felicitó a todas las empresas premiadas, tanto a las de 2020 como las de este 2021, haciendo especial hincapié en los malos momentos por los que ha pasado el tejido empresarial de nuestra provincia y que parece “no importar a nadie”.



La valentía, honestidad, el esfuerzo y el compromiso social fueron rasgos que la presidenta de la Patronal alcarreña destacó del empresariado provincial. En una noche en la que los empresarios reconocían a sus “héroes”, los propios empresarios, esos que, en un momento de su vida, decidieron que una idea era algo más y la transformaron en su forma de vida.



María Soledad García habló también de la falta de compromiso de algunos políticos que “manipulan el diálogo social con acuerdos bilaterales”. Que no dejan de subir los impuestos a los empresarios y solo ponen más trabas legales para poder ejercer su trabaja, acentuando, aún más la crisis económica.

“Necesitamos políticos valientes” siguió diciendo García “que apoyen al tejido empresarial y que si hay que apretarse el cinturón, lo hagamos todos, no siempre los mismos”.



La formación, la competitividad de nuestras empresas, nuestra provincia más rural fueron otros de los aspectos tratados por la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara durante su intervención en la clausura de los Premios Excelencia Empresarial 2021, sin olvidarde de la cultura del esfuerzo, tan necesaria en cualquier ámbito de nuestra vida y que finalizó con un “SIN EMPRESARIOS, NO HAY FUTURO”.



La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, afirmó que la colaboración entre las instituciones y el sector empresarial ha sido clave para poder remontar la crisis sanitaria, destacó el apoyo del Gobierno regional al tejido empresarial con el Plan de Medidas Extraordinarias, “poniendo sobre la mesa 672 millones de euros que supusieron evitar más de 24 mil despidos en la región a la vez que ayudaron a las personas en exclusión social”.



García Torijano también se refirió a Castilla-La Mancha como una tierra de oportunidades, que se sitúa como un referente nacional en la inclusión laboral “porque el 40 por ciento de las personas con discapacidad de nuestra región hoy están ocupadas, por encima del 34 por ciento de la media nacional”.



Más de medio millar de personas se congregaron en esta edición de los premios Excelencia Empresarial de CEOE-CEPYME Guadalajara, los de la vuelta a la presencialidad, con muchos reencuentros y que se celebró en los Salones Green Guadalajara, con todas las medidas de seguridad, y donde se contó con la presencia de numerosas autoridades y destacadas personalidades de la vida social de la provincia, así como empresarios.



En representación de las empresas premiadas tomó la palabra José Vera, Fundador de Montepino, quien, en su discurso agradeció el premio a todos los empresarios pues “esto lo hace más especial”, reconociendo “lo difícil que es este trabajo, con todos sus sacrificios”, pero que merece la pena.



Durante su intervención Vera hizo referencia a la buena acogida que tuvo por parte de la provincia de Guadalajara cuando comenzaron a trabajar en nuestra tierra, así como a las localidades donde ha trabajado y aquellas en las que van a estar presentes.



Su familia, fue otro punto importante para José Vera, tanto la de sangre, como la que ha creado con sus trabajadores, reconociendo que “sin el equipo humano que somos, esto no hubiera sido posible”.



Anunciando, para finalizar, los nuevos retos que a Montepino les esperan dentro de la provincia de Guadalajara.



Concluidas las intervenciones y tras la tradicional foto de familia con los premiados, “La Noche de la Economía Alcarreña” concluyó con la actuación del humorista Comandante Lara.