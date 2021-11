El Alba tiene mucho fuste(r)

domingo 21 de noviembre de 2021

Un golpe tras cada pitido inicial. Señal de concentración, ambición y desparpajo de un equipo que no solo se enjuagó el mal sabor de boca que dejó la derrota en Andalucía del pasado sábado sino que además se blanqueó la sonrisa para regocijo de su afición, que de nuevo vibró con los suyos en el Carlos Belmonte, sede central del júbilo albacetista esta temporada.



El torrente de transiciones, toques y llegadas empezó bien pronto, aunque no fue llegar y mandar, ya que enfrente estaba un equipo inspirado, que llevaba seis semanas sin perder y pleno de victorias en las tres últimas jornadas, y con una querencia notable por el control del balón. En el minuto 7 una de las caras nuevas del once titiular, Enzo Boyomo, inició una jugada que de manera brillante culminó, tras notable asistencia de Julio Alonso, en el área rival Manu Fuster. Nuestro número 10, haciendo las veces 9 iniciaba así en el minuto 8 la cuenta atrás hacia el triunfo.



Sergi García estuvo muy cerca de doblar la ventaja al cuarto de hora de choque. El atacante, serio y brillante durante toda su participación, se internó en el área desde la izquierda y se sacó un chut que se estampó en la madera.



El filial blaugrana no se vino ni mucho menos abajo y continuó construyendo en pos del empate, aunque la labor defensiva y el buen hacer de Bernabé fue un constante impedimento.



La segunda mitad no pudo iniciarse de mejor manera. En la primerísima acción, Manu Fuster tiró de talento para salvar la salida de Arnau con una elegante vaselina. Dos goles de ventaja y mucho tiempo por delante. El Alba dio un clinic de aguantar una ventaja en el electrónico mediante la alternancia de juego en corto con juego largo, posesión en campo rival y coordinación en el repliegue.



Ese esfuerzo dio sus frutos y el Albacete selló un nuevo triunfo en casa y, por séptima vez en lo que va de campaña, una puerta a cero en la que participaron los dos guardametas, ya que Rosic sustituyó a Bernabé, que se notó molestias.



Ahora el cuadro blanco tiene una nueva revalida a domicilio el próximo viernes.



FICHA DE PARTIDO



Albacete Balompié: Bernabé (Rosic 71´); Alonso, Djetei, Boyomo, Johannesson; Rubén M. (Jordi S. 90´) S. Maestre, Del Pozo, Fran Álvarez (Montes Arce 90´); Fuster (Emi Gómez 71´), Sergi (Llinares 79´)



FC Barcelona B: Tenas; Guillem, Comas (Escobar 84´), Mármol, Peque (Polo 34´), Sanz, Rodado, Vega, Aranda, Jutglá (Estanis 84´), Solá



Árbitro: Armando Ramo, Andrés’ . Amonestó con tarjeta amarilla a: Comas, Mármol, Fuster, Alonso, Johannesson



Goles: 1-0, Fuster (8’) ; 2-0 Fuster (46´)



Incidencias: Partido disputado en el Carlos Belmonte. Correspondiente a la jornada 13 del grupo II en la Primera RFEF.



6,415 espectadores