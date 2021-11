El tiempo en Molina de Aragón para este domingo es de -6ºC de mínima y 9ºC de máxima con un 75% de nubes y una probabilidad de lluvia del 10%

3ºC de mínima y 13ºC de máxima este domingo en Guadalajara

El tiempo en Guadalajara para hoy es de 3ºC de mínima y 13ºC de máxima con un 78% de nubes y una probabilidad de lluvia del 5%. La velocidad del viento será de 15 km/h soplando de dirección norte.

domingo 07 de noviembre de 2021 , 07:10h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo, intervalos nubosos en Guadalajara y el norte de Cuenca, más abundantes en el sistema Central y en la Ibérica. En el resto de la comunidad, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Probabilidad de brumas y bancos de niebla al final del día en zonas altas de la Ibérica.



Las temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos de las mínimas en el extremo oriental de Albacete y en el valle del Tajo. Heladas débiles en el sistema Central, en la Ibérica y en amplias zonas del cuadrante sureste de la Comunidad.



Los vientos soplarán flojos de componente norte con intervalos más intensos en la Ibérica durante la tarde..



Las temperaturas oscilarán entre los -1 y los 14ºC en Albacete, 2 y 13ºC en Ciudad Real, -2 y 13ºC en Cuenca, 3 y 13ºC en Guadalajara y entre 3 y 14ºC en Toledo.



La borrasca Blas, con rachas de 100 km/h y olas de 7 metros, afectará a Baleares este fin de semana.-



La borrasca Blas dejará fuertes rachas de viento de 100 km/h, chubascos considerables y olas de hasta siete metros este fin de semana en Baleares y otras zonas del Mediterráneo.



Esta borrasca generará impactos en forma de "vientos muy fuertes, temporal marítimo importante y chubascos intensos", según apunta Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Del Campo apunta que existe la posibilidad de que el núcleo de la borrasca Blas adquiera características propias de los ciclones tropicales o subtropicales. Una de ellas es que el núcleo de la borrasca sea más caliente que su entorno, al contrario de lo que habitualmente ocurre en las borrascas de latitudes medias, cuya zona central puede estar más fría que las exteriores.



POSIBLE MEDICÁN

"Lo que todavía no está claro y no se acaban de poner de acuerdo los modelos de predicción meteorológica es si esa adquisición de características tropicales o subtropicales será de suficiente entidad como para poder hablar de 'medicán', término formado a partir de 'mediterranean hurricane', es decir huracán mediterráneo", ha recalcado.



Del Campo ha añadido: "En caso de que así sea, no nos llevemos a engaño. Aunque comparta características con estos fenómenos propios de la cuenca atlántica tropical, ni mucho menos Blas tendrá el poder destructivo de un huracán".



Sea catalogado Blas como 'medicán' o no, algunos fenómenos asociados pueden desencadenar impactos. Así, el oleaje en puntos de Mallorca y Menorca podría alcanzar durante la noche del sábado y la jornada del domingo alturas de hasta siete metros, e incluso alguna ola individual puede llegar a 14 metros, según Del Campo.



Además, soplarán vientos "de forma continua" y "con mucha fuerza", hasta el punto de que habrá rachas superiores a 90 o 100 km/h, y también podrían producirse chubascos tormentosos localmente fuertes.