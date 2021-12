El tiempo en Sigüenza para este viernes de Nochebuena es de 6ºC de mínima y 10ºC de máxima con un 100% de nubes y una probabilidad de lluvia del 62%

Día de paraguas este viernes de Nochebuena en Guadalalajara donde el mercurio no bajará de los 9ºC llegando a los 12ºC

El tiempo en Guadalajara para hoy es de 9ºC de mínima y 12ºC de máxima con un 99% de nubes y una probabilidad de lluvia del 97%. La velocidad del viento será de 11 km/h soplando de dirección suroeste.

viernes 24 de diciembre de 2021 , 07:26h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos que serán menos intensos y frecuentes por la tarde aunque al final del día se volverán a intensificar en el extremo occidental de Toledo.



Habrá brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas y en el sureste de Albacete. Las temperaturas mínimas irán en aumento, menos acusado en zonas de montaña. Las temperaturas máximas irán en descenso en Ciudad Real y con cambios ligeros en el resto de la Comunidad. Los vientos soplarán flojos de sur y suroeste.



Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 13ºC en Albacete, 7 y 12ºC en Ciudad Real, 7 y 11ºC en Cuenca, 9 y 12ºC en Guadalajara y entre 8 y 15ºC en Toledo.



La lluvia vuelve por Nochebuena y Navidad a la mayor parte de España.-



El inicio de las fechas navideñas traerá de vuelta la lluvia a amplias zonas de España, pues tanto Nochebuena como Navidad y este domingo serán días pasados por agua debido al paso de varios frentes atlánticos, mientras que los termómetros marcarán temperaturas suaves para la época del año.



"A lo largo de los próximos días, las altas presiones instaladas en el interior del continente europeo se irán retirando hacia el este, dejando vía libre al paso de borrascas cuyos frentes, impulsados por vientos templados y muy húmedos procedentes del Atlántico, darán lugar a lluvias en buena parte de la península por lo menos hasta el lunes", resumió Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Las precipitaciones más abundantes se producirán en Galicia, sierras del sur de Salamanca y del norte de Cáceres, y Andalucía occidental. "En las costas mediterráneas y Baleares, en cambio, las lluvias, en caso de producirse, serán débiles y dispersas", añadió.



"Todo esto acompañado de unas temperaturas altas para la época del año. Estaremos pasando las Navidades con un ambiente más otoñal que invernal y, por lo tanto, las nevadas solamente se producirán en cumbres de alta montaña", subrayó.



Este miércoles habrá lluvias en el cuadrante suroeste peninsular, el oeste de Galicia, el sur de Salamanca y el oeste de Extremadura, de Castilla-La Mancha y de Andalucía, que en esta última región pueden ser fuertes y estar acompañadas de tormenta. En el resto de España se esperan intervalos nubosos y continuarán las nieblas extensas y persistentes en el valle del Ebro.



Las temperaturas serán altas para la época del año en el interior peninsular. Rondarán los 15 grados de temperatura máxima salvo en las zonas de niebla persistente, donde apenas se alcanzarán los 6 grados.



Este jueves persistirán las nieblas en la zona central de la cuenca del Ebro, aunque con tendencia a disiparse. Mientras, las lluvias irán ganando terreno con un sistema frontal que avanzará de oeste a este. Lloverá en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y buena parte de Andalucía, salvo en las zonas orientales.



Serán más abundantes en el sur de Salamanca y de Ávila, y persistentes e intensas en el norte de Extremadura, al igual que en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. Las regiones mediterráneas peninsulares y Baleares se librarán de las lluvias.



En cuanto al viernes, día de Nochebuena, el frente atlántico de la jornada anterior continuará avanzando hacia el este, mientras que detrás llegará otro nuevo sistema frontal.



SIN CAMBIOS EN EL FIN DE SEMANA

Así, las lluvias se extenderán por buena parte de la península y serán especialmente abundantes en Galicia, oeste y sur de Castilla y León, norte de Aragón, Cataluña, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Serán persistentes en el oeste de Galicia, el sur de Ávila y Salamanca, y el norte de Cáceres, y podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de tormenta en Andalucía occidental.



En el fin de semana no se esperan muchos cambios, con frentes atlánticos atravesando la península y lluvias en las mismas zonas que el viernes. Si acaso, serán más frecuentes y abundantes que el viernes en Castilla y León, el alto Ebro y las comunidades cantábricas, y también podrían ser más intensas que el viernes en el oeste de Galicia, el entorno del Sistema Central en el sur de Castilla y León y el norte de Extremadura, y Andalucía occidental.



"A partir del martes y hasta final de año aproximadamente, aunque hay incertidumbre al respecto, es posible que las altas presiones comiencen a dominar de nuevo el panorama meteorológico con tiempo seco en general, sin descartar lluvias en el tercio norte de la península y unas temperaturas sin grandes cambios y de nuevo altas para la época", apuntó Del Campo.