FS Pozo de Guadalajara obtuvo su primer triunfo como visitante del curso al superar al Arenales de Tajo Cebolla (1-5)

Los poceros pudieron pagar cara su falta de puntería en el primer tiempo

domingo 27 de octubre de 2024 , 13:55h

Tercer triunfo en cuatro jornadas de FS Pozo de Guadalajara, que sumó tres nuevos puntos al vencer a un guerrero Arenales de Tajo de Cebolla de Toledo (1-5). Los poceros no rompieron el encuentro hasta la segunda parte, fallando grandes ocasiones ante un rival con las ideas claras y que pudo poner en aprietos a los rojillos.



Tras comenzar el duelo con dominio visitante y buenos contragolpes locales, los de verde se adelantaron a 15,38 del intermedio tras anotar al contraataque (1-0). Pozo no se encontraba cómodo, se precipitaba con balón hasta que una buena jugada colectiva fue definida por Jorge del Moral para hacer el 1-1 a 13,30 del descanso. En lo restante los poceros dominaron con claridad, tirando mucho a la meta rival, pero sin hacerlo entre los 3 palos para meter gol, e incluso dispusieron de un doble penalti no convertido a 1,08 del descanso.



El gol de Matu en la segunda parte lo cambió todo En la segunda parte los poceros comenzaron con algo de ansiedad por culminar la remontada. Se generaban ocasiones, pero no se anotaban hasta que el meta pocero Matu, con un sensacional disparo desde 30 metros logró el 1-2 a 16,09 del final. Tras el tanto rojillo el duelo se descontroló, lo cual no beneficiaba a un Pozo que tuvo que pedir tiempo muerto para calmarlo. El tiempo fue acertado, ya que poco después del mismo Curi aprovechó un rechace para lograr el 1-3 a 11,12 de la conclusión. Con el tercer tanto los rojillos tuvieron más pausa y posesión, y Jorge del Moral tras una buena finalización hizo el 1-4 a 6,06 del final. Con el cuarto gol pocero los rojillos calmaron el duelo, y ya con todo finiquitado Raúl Alonso hizo el 1-5 a 46 segundos del final.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Carlos Alonso, Raúl Alonso, Cristian Garrido y Diego -cinco inicial- Escu, Jorge del Moral, Curi, Jaime y Matu.



Goleadores: Jorge del Moral (2), Matu, Curi y Raúl Alonso.