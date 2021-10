La UME en Guadalajara durante Filomena. Foto : EDUARDO BONILLA

El 80% de los ciudadanos tiene una opinión BUENA o MUY BUENA del Ejército de España, dos de cada cinco quieren que vuelva la mili

Encuesta de NC Report para LA RAZÓN

martes 12 de octubre de 2021 , 18:40h

Tres de cada cuatro ciudadanos aseguran que viven tranquilos gracias a los militares y el 71,3% ha mejorado la opinión que tenía de ellos. Dos de cada cinco quieren que vuelva la mili



Es uno de los datos de la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, la cual también desvela que la opinión que tiene el 80% de los encuestados (cuatro de cada cinco) sobre los uniformados es buena o muy buena. O que la percepción que el 71,3% de los ciudadanos tenía de los militares ha mejorado a raíz de sus últimas intervenciones, las cuales han puesto de manifiesto ese «servicio y compromiso» militar, lema del desfile del Día de la Fiesta Nacional.



Frente a ese 74,9% de encuestados que aseguran sentirse protegidos, apenas hay un 11,1% que opina lo contrario, siendo los más jóvenes (los menores de 34 años) los que menos necesarias ven a las Fuerzas Armadas. Mientras, los mayores de 55 son los que más seguros afirman vivir.



En lo que se refiere a la valoración de los militares, únicamente el 13,2% de los ciudadanos tiene una imagen mala o muy mala de ellos y, de nuevo, los más jóvenes son los más críticos con los uniformados, frente a los que tienen más de 55 años. Y si prácticamente la opinión de tres de cada cuatro españoles ha mejorado respecto a las Fuerzas Armadas, otro 18,5% considera que no ha variado ni para bien ni para mal. Muy lejos está el 3,6% que asegura que ha empeorado en los últimos meses. Entre quienes ha mejorado esa visión destacan los ciudadanos de entre 35 y 54 años. Los más críticos, también, los menores de 34.



Esa opinión ha mejorado, entre otros, por el destacado papel que desarrollaron –y siguen desarrollando– los militares durante la pandemia. Ha sido prácticamente la primera vez que miles de uniformados se han desplegado en las calles de todo el país para llevar a cabo desinfecciones, instalar hospitales de campaña, traer a España material sanitario, rastrear contagios o trasladar vacunas. De hecho, algo más de cuatro de cada cinco españoles, el 81,2%, considera su actuación buena o muy buena, frente a un 11,6% que cree que fue mala o muy mala. Analizando las respuestas por tramos de edad, los jóvenes repiten como los más críticos, mientras que los mayores de 55 años son los que más aplauden su tarea en «Balmis» y «Baluarte».



Donde hay mucho más consenso es a la hora de valorar si el Gobierno debería aumentar el sueldo de los uniformados, como vienen reclamando desde hace años y por lo que se manifestarán el sábado. El 71,1% pide que mejoren sus retribuciones y el 22,6% cree que no es necesario. Entre los que lo apoyan vuelven a ser mayoría los mayores de 55 años.



Los españoles también se pronuncian sobre la posibilidad de que vuelva la mili, siendo mayoría, pero no abrumadora, los que lo rechazan: un 54,3%. Eso sí, dos de cada cinco ciudadanos (39,2%) creen necesario el regreso del servicio militar obligatorio para, por ejemplo, crear más cultura de Defensa. De nuevo los jóvenes son los más críticos.