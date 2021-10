Iker, es un niño con 6 años de Azuqueca, diagnosticado de una enfermedad rara, llamada Síndrome de Kbg

Este curso Iker ha empezado 1º de primaria, en el Colegio de La Paz de Azuqueca de Henares, Guadalajara, y necesita apoyos educativos para su formación e inclusión.



Con 6 añitos, es un niño NO VERBAL, NO CONOCE con precisión los números ni letras, NO SABE ESCRIBIR y lógicamente no sabe LEER.



El síndrome de Iker, le afecta principalmente a su GRAN hiperactividad, RETRASOPSICOMOTOR, RETRASO en el HABLA, y RETRASO INTELECTUAL.



Hemos comenzado el curso, y le han asignado 3 SECCIONES semanales DE PT (Pedagogía Terapéutica), un niño con las características que describo arriba, y ¡SOLO le imparten 3 secciones semanales!

Iker es un niño que necesita de mucha ayuda para que pueda avanzar dentro de sus capacidades. ¿De verdad que creemos en una verdadera inclusión?



Como madre, reclame al colegio y me indicaron que no tenían medios para asignarle a Iker más secciones, que este curso tenían asignada PT y media, y el curso anterior 2, por lo que lógicamente se tendrían que recortar las clases especificas para estos niños con necesidades especiales matriculados en este curso escolar.



Me dirigí a la Asesora de Inclusión de Guadalajara, Sara Aragonés, muy amablemente me recibió en una reunión presencial, la cual le expuse mi caso, pero NI SE DIGNO A LEER LA DOCUMENTACIÓN que le entregaba con los informes de mi hijo, y su respuesta era que mi niño estaba muy bien atendido y que tenía otra clase de apoyos, como ALE, y Apoyo Ordinario, y que el apoyo ordinario podía hacer el trabajo de la pt, desprestigiando la labor que hace este profesional. Sin ningún argumento más, me negó, sin revisar el expediente de Iker, que le asignaran mas PT. Incluso me propuso que si Iker

necesitaba tanto apoyo, que lo llevara a Virgen del Amparo (un colegio de Educación Especial de Guadalajara). ¿Pero usted es asesora de inclusión? ¿Esta es la solución que me das? Así es. lamentable pero cierto, esto es lo que tenemos en Guadalajara.



Posteriormente, me dirigí a Rubén Moreno, inspector de Educación, el cual, me indico que se iba a interesar por el caso y ver los apoyos de Iker, en este caso, por lo menos se preocupo de revisar los apoyos de Iker.



Respuesta resumida:



• Iker recibe 3 secciones de AL.



• Iker recibe 3 secciones de PT.



• Iker recibe 1 seccion de fisio.



• Iker recibe 6 secciones de apoyo ordinario.



• Necesita apoyo de lecto-escritura la cual no requiere ninguna especialización dentro del cuerpo de maestros, por lo que cualquier maestro que realice apoyo ordinario lo puede hacer.



• Necesita apoyo de comunicación, por lo que recibe 3 secciones de AL.



• RESOLUCION: IKER RECIBE EL SUFICIENTE NUMERO DE SECCIONES DE APOYO PARA PODER SATISFACER SUS NECESIDADES EDUCATIVAS.



Respuesta mía ante tanto descaro:



• 3 secciones de AL, para un niño no verbal son insuficientes, POR FAVOR, QUE TIENE 6 AÑOS Y SOLO LO ENTIENDE LA MADRE CUANDO HABLA! y no he reclamado las secciones de AL, PORQUE salen fuera del aula, y mi prioridad es que este dentro del aula y además porque recibe logopedia

particular.





• 3 secciones de PT, son insuficientes, para un niño que no sabe ni escribir, ni leer, ni sumar, ni tiene los conocimientos mínimos para su edad. Estoy pidiendo un mínimo de 5, cuando Iker necesitaría mas (estoy “siendo coherentes”)



• 1 sección de fisio, es insuficiente, ya que su psicomotrocidad no es la apropiada para su edad, pero al igual que la AL, no lo reclamo ya que tiene fisio paticular.



• 6 secciones de apoyo ordinario, GENIAL! Pero no son profesores especializados para tratar a un niño con NNEE. Encantada de que este profesorado apoye a mi hijo, pero él necesito aparte profesionales especializado. Estos profesores, entran en el aula para ayudar a TODOS LOS NIÑOS, no solo a

mi hijo, mi hijo no recibe una atención individualizada con ellos, es apoyo ORDINARIO, no apoyo que necesitan los niños con NNEE. No desprestigiemos la labor de una PT., y comparemos con el apoyo ordinario.



• Las secciones de AL sale fuera de clase y se la dan mientras sus compañeros están en clase de Lengua y Matemáticas, cuando las materias troncales, no se le tendrían que tocar a él. Las clases de PT se la han incluido en Naturales y Sociales, cuando estas materias son en las que menos lo

necesita. ¿Por qué el colegio lo ha hecho así? PORQUE NO ES SOLO MI HIJO EL QUE NECESITA ESTAS CLASES, SON MAS NIÑOS Y SE TIENEN QUE AJUSTAR A TODOS ELLOS. NO TIENEN PERSONAL ESPECIALIZADO.





¿Esta es la clase de inclusión que queremos?



¿Así queremos una integración de estos niños en la sociedad?



¿De verdad que es tan difícil preocuparse por estos niños?



¿Saben ellos en sus despachos lo que es una necesidad educativa?



¿O es lo que le viene de arriba y tienen que decir si o si que no necesita más?



¿Por qué han quitado media pt del colegio de un año a otro?¿Por qué no me han contestado a esa pregunta?



Decir que queremos una inclusión es muy bonito, pero llevarlo a cabo es muy difícil.



Esta es mi lucha diaria, la mía y la de muchos padres que tenemos niños con NNEE.



Niños que no reciben el suficiente apoyo para sus necesidades educativas.



Niños que nos agotan mentalmente, porque nos lo ponen muy difícil, muy difícil para conseguir una inclusión, pero no una inclusión en palabras, una inclusión DE VERDAD.



Necesito vuestra ayuda para darle visibilidad al caso, y que ayuden a mi hijo, y pueda tener una educación lo mas ajustada a sus posibilidades.



Muchas gracias.



Maribel Martínez