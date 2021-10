Cs consigue la Alcaldía de Alcobendas con el voto de PSOE y...Podemos

viernes 08 de octubre de 2021

De esta forma, Cs ha conseguido su primera Alcaldía de una gran ciudad madrileña (con casi 120.000 habitantes), algo que ha provocado numerosas quejas y críticas al partido naranja y, especialmente, a su líder en Madrid, Begoña Villacís, por aliarse con un PSOE que ayer, de forma fortuita, buscaba apoyo en Podemos para que el pacto no peligrase.



La investidura se ha hecho oficial este jueves, después de que el líder del PSOE, Rafael Sánchez Acera, haya ratificado esta mañana en un pleno extraordinario la dimisión que presentó ayer.



Segundos después Retolaza, como alcalde en funciones, convocaba sorpresivamente el pleno de investidura para recibir el bastón de mando, algo que ha suscitado gran revuelo en el salón de plenos.



Retolaza no ha cedido a los reproches y peticiones de la oposición para que la investidura se retrasase “al menos dos horas”, para favorecer “el diálogo”, argumentando que la corporación “no puede pararse” y que “ya estaban avisados” de que la sesión sería “inminente, probablemente hoy mismo”.



Así, ha dado paso a un receso de cinco minutos en el que se han escuchado comentarios como “¡Qué poca vergüenza tenéis!” o “¡Qué poco diálogo, empieza peor que el otro alcalde!”; que se han sumado a otros momentos de tensión previos al pleno en los que se ha acusado de “vendido” al concejal de Podemos, Eduardo Andradas.



A la vuelta, y tras un encarnizado debate sobre lo “poco respetuoso” de esta sesión, se ha producido la votación al nuevo alcalde, presentándose como candidato, además de Retolaza, el portavoz del PP, Ramón Cubián, quien solamente ha recibido los insuficientes votos de su partido.



Además, y para sorpresa de los allí presentes, el exlíder de Cs e inicialmente llamado a ser alcalde de la ciudad en esta segunda mitad de la legislatura también ha votado a favor de Retolaza, siguiendo la postura del único concejal de Podemos, Eduardo Andradas, y todos los del PSOE y Cs.



Tras recibir de Acera el bastón de mando, el nuevo alcalde ha pronunciado unas palabras “de gratitud por estar al frente de una de las mejores ciudades de España”, donde ha prometido que “escuchará todas las propuestas, sin líneas rojas” a partidos.



“Me voy a dejar la piel por esta ciudad”, ha concluido el nuevo alcalde.



RECHAZO AL PACTO PSOE-PODEMOS

Este cambio de Alcaldía ha ido acompañado de numerosas críticas estos días a nivel local y regional, porque la reciente salida de Cs de uno de sus ediles, Miguel Ángel Arranz -quien inicialmente estaba llamado a ser alcalde en la segunda mitad del mandato- ha obligado a PSOE a firmar un trato con Podemos para conseguir su apoyo en este trasvase de poder.



Durante la dimisión del ya exalcalde, Retolaza se ha defendido que ha optado por “quedarse en el qué y no en el quién”, y ha pedido a los demás “buscar diálogo y consenso”.



“He pedido el voto a todos sin pensar en comunismo, ultraderecha, cuchillos por aquí: pensemos en lo mejor para Alcobendas”, ha resumido el ya alcalde alcobendense, que ha prometido que “escuchará la propuesta de cualquier concejal”.



El portavoz del PP, Ramón Cubián, ha tildado de “tomadura de pelo” el embrollo político y los diferentes pasos dados para cumplir el pacto de Gobierno entre PSOE y Cs, que, a su juicio, es una alianza “contra natura” desde 2019, y ha culminado con peleas internas hasta que han conseguido “cepillarse” al primero de la lista de Cs, Miguel Ángel Arranz.



Precisamente Arranz ha pedido hasta el último minuto que Cs no suscribiera el pacto con Podemos para “evitar el engaño a los vecinos”, alegando que “Podemos es lo mismo en toda España y practica lo mismo en todo el país, es el partido que simpatiza con Bildu”, y eso “va contra la ideología de Cs”.



También ha puesto en duda “cómo va a avanzar el pacto entre PSOE y Podemos”, porque “no es posible saber lo que van a acordar”, teniendo en cuenta que “los extremos no son buenos”.



El portavoz de Vox, Fernando Montenegro, ha mencionado que “este culebrón nunca debería haber existido” porque ha supuesto una vuelta “a la antigua política que nunca debería repetirse”.



Desde el PSOE, el portavoz Ángel Sanguino ha asegurado que el Gobierno local “no se para” por este trasvase de poder y ha criticado que el debate local se haya centrado en críticas de política nacional, cuando en Alcobendas, a su juicio, “no hay clima de tensión ni líneas rojas” entre los partidos a la hora de sacar adelante políticas locales.