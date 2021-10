Paco Núñez propone a Page un nuevo Estatuto "al servicio de la gente y NO de los políticos"

jueves 07 de octubre de 2021

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha tendido la mano este miércoles al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, para elaborar un nuevo Estatuto de Autonomía que esté "al servicio de los ciudadanos y no de los políticos".



Durante su intervención en la jornada vespertina del Debate sobre el Estado de la Región en las Cortes regionales, Núñez ha lanzado esta propuesta de nuevo Estatuto, no de modificación del vigente, que "se adapte a los tiempos y a las necesidades de esta región" pero con la condición de que no esté vinculado a la reforma de la Ley Electoral.



En este sentido, ha apostado por un Estatuto que reclame la financiación autonómica que necesita esta comunidad, que baje impuestos, que mejore y garantice los derechos de los ciudadanos, que defienda la unidad de España y que impida el aumento de políticos en las instituciones.



Núñez ha comenzado su intervención haciendo referencia a un cuadro de El Bosco titulado 'Extracción de la piedra de la locura', un óleo en el que aparece un cirujano con un embudo por sombrero que atiende a un paciente aquejado del mal de la estupidez, y ha dicho que el cirujano le recuerda a García-Page y el hombre que sangra con la cabeza abierta a "cientos de personas que con buena fe un día le creyeron y hoy se ven estafados y abandonados a su suerte".



Para el líder del PP, la acción política de García-Page "oscila entre la falacia, la displicencia y la vanidad" porque "miente, insulta o directamente no hace nada de lo que debiera en sus responsabilidades como presidente de Castilla-La Mancha".



En este punto, le ha reprochado al presidente regional que haya presentado este miércoles su gestión como "la única posible y perfecta", así como que está "más preocupado por otras cuestiones que de lo que realmente importa a los castellanomanchegos" y que "no se afana por ser útil sino que le basta con creerse importante".



Sobre su discurso, ha dicho que "ha leído un montón de fichas sin ilusión, sin compromiso, por obligación y por cumplir con este Debate que le estaba de más", y que estaba compuesto por "una ristra de falsedades, vanaglorias y reiteraciones, una perorata que me niego a catalogar de discurso", ha sentenciado.



Además, le ha calificado de "fraude" visto el número de promesas incumplidas y le ha augurado que pasará a la historia como "el presidente con más promesas incumplidas a sus espaldas de España e incluso de Europa".



El presidente del grupo popular ha echado en cara al Gobierno regional su "mala planificación y gestión" de la pandemia de la covid-19 y el deterioro que ha conllevado en el sistema sanitario regional, así como que haya rechazado propuestas del PP como un plan de choque para las listas de espera o la recuperación de la carrera profesional.



Ha propuesto a García-Page crear un fondo de emergencia social que reagrupe toda las partidas, un Plan de recuperación familiar, un modelo residencial que haga de estos centros un hogar para las personas mayores, un nuevo modelo de gestión del servicio de ayuda a domicilio y un plan de rescate del tercer sector, a cuyas entidades le ha reprochado que les adeuda 48 millones a finales de este verano.



En materia de violencia de género, Núñez ha pedido "menos soflamas y camisetas y más dinero para prevención y programas de igualdad de oportunidades para las mujeres" y, por otro lado, ha reclamado un Plan de natalidad que ayude a las mujeres con 500 euros desde el quinto mes de embarazo hasta los dos años de edad de su hijo y 700 euros en el entorno rural.



Entre otros planteamientos, el presidente del PP ha abogado por que Castilla-La Mancha se convierta en la primera región de España en captación de eventos deportivos, que destine un 30 % del futuro plan de empleo a los jóvenes y otro 30 % al sector privado, y que se cree un grupo de trabajo para eliminar la carga burocrática de los autónomos a la hora de solicitar ayudas y que en no más de 10 días tengan ingresado el dinero en su cuenta corriente.



En otro orden de asuntos, Núñez ha replicado a García-Page que en su propuesta fiscal se haya olvidado de la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y la bajada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y le ha pedido que lleve a las Cortes la Ley 'Antiokupación' del grupo popular porque con la aprobada no se ha hecho nada en un año.



Y en relación al agua, ha instado al presidente regional a que si quiere hablar del trasvase Tajo-Segura lo haga en la Mesa regional del Agua, y ha insistido en que García-Page es "el presidente más trasvasista" de la historia.