¡HOLA! Isa Pantoja responde a la polémica surgida entre su hermano Kiko Rivera y su prima Anabel

miércoles 06 de octubre de 2021 , 18:28h

La biblia de las revistas del corazón lleva a portada la boda de Claudia Osborne, la menor de las hijas de Bertín, y luego le dedica un amplio reportaje ilustrado con las mismas fotos que hemos visto en televisión, digitales y redes sociales.



De entre todas las invitadas, la revista destaca a Inés Domecq, que además trabaja para ellos como estilista.



¡Hola! ha tenido acceso al libro que ha escrito Laurence Debray, que ahora se define como "biógrafa y amiga" de Juan Carlos. La autora franco-venezolana ha investigado al monarca en un ensayo que se publicará en España en abril de 2022.



En su relato escribe cosas como que "el Rey no va vestido de rey. Lleva un polo, pantalón de tela y deportivas. Se le podría confundir con un turista… No sé si su polo es demasiado grande o si ha perdido peso. Doce kilos".



Isa Pantoja responde a la polémica surgida entre su hermano Kiko Rivera y su prima Anabel.-



La muerte de doña Ana, la visita a Cantora de Kiko Rivera después de un año enfrentado con su madre, la boda de Anabel Pantoja, a la que Kiko Rivera no asistió finalmente, y el nuevo desencuentro de Kiko con Anabel (él dejó de seguirla en las redes sociales) han sido algunos de los temas que han puesto a la familia Pantoja estos días en el punto de mira. Isa Pantoja se ha sentado en el programa en el que colabora, el de Ana Rosa Quintana, para hablar de todas las polémicas surgidas.



La hija de Isabel Pantoja comenzaba asegurando que la boda de su prima Anabel (sus declaraciones y las imágenes del enlace las puedes ver esta semana en la revista ¡HOLA!) había estado “superbien” y que todavía estaba un poco resfriada después de la fiesta celebrada en La Graciosa. Apuntaba además que pensaba que todo estaba bien en la familia, pero que, tras los rumores que señalan que su hermano ofrecerá nuevas declaraciones, ya no está tan segura. “Creo que va a levantar ampollas” dijo, añadiendo que supone que contará algo que no saben.



Isa comenta que se enteró de la muerte de su abuela cuando aterrizó en Lanzarote, antes de tomar el ferry a La Graciosa. “Se me cortó el cuerpo y no sabía qué hacer, me sentía superlejos, pensaba que mi madre lo tenía que estar pasando supermal y quería estar con ella” explicó. Dijo además que sintió mucho que Isabel Pantoja estuviera sola. “Estaba con mis tíos, pero me sentí mal porque no estábamos ni Anabel ni sus hijos”.



Cuenta que decidieron irse a Cantora, incluso Kiko, que tenía muy claro que quería estar con su madre a pesar de sus diferencias. Comenta que su hermano estaba “nervioso, solitario y triste” en el aeropuerto así que no sabe lo que habló con su prima Anabel. A ella por su parte, su prima le contó que su madre sí sabía que Kiko iba a ir a verla. “A mí me transmite que le dijo a mi madre 'tus hijos van a ir para estar contigo porque lo necesitas' y que mi madre se pone a llorar. No digo que Anabel mediase, pero sí le dio la razón” explicó.