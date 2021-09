LA PEOR CARA DEL PSOE : Nueve traslados de presos de ETA al País Vasco y Navarra a cambio del apoyo de Bildu a los Presupuestos, presos...por presupuestos

jueves 30 de septiembre de 2021

Nueve acercamientos de presos de ETA al País Vasco y Navarra a cambio del apoyo de EhBildu a los Presupuestos Generales y como antesala del traspaso de las competencias de prisiones al Gobierno Vasco que culminará este próximo viernes 1 de octubre. Así interpreta la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) los nuevos traslados de reclusos acordados por el Ministerio del Interior.



A este respecto, la AVT recuerda que “tal y como ha anunciado el Gobierno Vasco, una vez cuenten con estas competencias, se va a fomentar el régimen abierto de los presos, por lo que estos tendrán más fácil obtener los terceros grados”.



“A todo esto, hay que sumarle la reunión que mantuvo el Gobierno de Pedro Sánchez hace exactamente una semana con Mertxe Aizpurua y Oskar Matute de EH Bildu buscando su apoyo para aprobar los presupuestos, encuentro que claramente ha precipitado que una vez más se hayan tenido que retomar los acercamientos”, agrega.



“Ya lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo: presos por presupuestos. En el día de hoy no sólo se ha HUMILLADO a las víctimas acercando a sus domicilios a presos etarras, el Gobierno de Sánchez/Podemos ha vuelto a dejar claro hoy en el Congreso que cuando dejó la toga, también dejó la decencia. Según ha manifestado la “actuación contundente” de instituciones, víctimas y sociedad civil forzaron la “suspensión” del homenaje público al terrorista de ETA Henri Parot. Nos gustaría recordarle al señor Marlaska que el homenaje no se suspendió, simplemente se cambió de lugar y de nombre. Y también nos gustaría recordarle, que las instituciones no hicieron absolutamente nada para impedir que se celebrara. Las víctimas fuimos las que ese sábado 18 de septiembre estuvimos en la calle reivindicando nuestra dignidad y defendiendo el honor de nuestros muertos”.



Los reclusos trasladados son:



Unai Bilbao Solaetxe. De Burgos a Bilbao. En 2004 la Audiencia Nacional lo condenó a 45 años de prisión como autor del asesinato del concejal socialista Juan Priede Pérez.



Ibai Beobide Arza. De Burgos a Bilbao. Fue condenado en 2013 por la Audiencia Nacional a 20 años por pertenecer a ETA y ocultar explosivos en zulos y un trastero del País Vasco. En 2020 fue condenado a 29 años de cárcel por el atentado contra la sede de EITB en diciembre de 2008. Además, fue sentenciado en 2011 a 25 años de cárcel por la colocación de cuatro bombas en Cantabria durante el verano de 2008. Y a 57 años y seis meses de cárcel por ser el autor material del atentado contra la Casa del Pueblo (sede del PSE) del barrio bilbaíno de La Peña, perpetrado el 17 de abril de 2008 y en el que resultaron heridos seis agentes de la Ertzaintza.



Joanes Larretxea Mendiola. De Asturias a San Sebastián. Fue condenado a 44 años por su participación en el atentado contra el empresario Ignacio Uria en 2008. También fue condenado a 389 años de prisión por intentar una matanza de ertzainas en 2009 al colocar una bomba trampa en un repetidor de Hernani.



Igor Portu Juanena. DeDaroca (Zaragoza) a Pamplona. En mayo de 2010 la Sección 3ª le condenó a 1040 años de prisión como responsable del atentado de la T4 en el que murieron Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.



José Antonio Borde Gaztelumendi. De El Dueso (Cantabria) a Bilbao. Entregado por México el 23 de noviembre de 2002. Miembro del “comando Vizcaya” de ETA, alias “Putxe”, se le atribuye una veintena de atentados, cometidos entre 1978 y 1983, entre ellos 16 asesinatos, pero sólo ha sido condenado por tres.



Andoni Goicoetxea Gabirondo. De El Dueso a San Sebastián. En 2019 fue condenado a 7 años de prisión por almacenar y ocultar artefactos explosivos y el material para confeccionarlos en varios caseríos y zulos situados en el País Vasco y Navarra.



Alaitz Aramendi Jaunarena. De Ávila a la prisión de Álava. La Audiencia Nacional le condenó en 2017 a 535 años de cárcel por el atentado perpetrado con furgoneta bomba el 25 de mayo de 2005 en el madrileño distrito de San Blas, que dejó a cerca de cincuenta personas heridas.



Jesús María Gómez Ezquerro. De Asturias a Pamplona. Fue condenado en 2001 a cinco años de cárcel por prestar su vehículo para acciones terroristas y ocultar a miembros de ETA. Considerado miembro del comando ETA “Buru-Gogor” (Cabeza Dura), ingresó en prisión el 5 de enero de ese año y cumple una condena de 25 años por terrorismo, atentados y colaboración con banda armada.



Jon Crespo Ortega. De El Dueso a Bilbao. En 2004 fue condenado a 5 años de prisión por delito de amenazas terroristas, por haber enviado el 17 de marzo de 2000 una carta amenazadora contra Ricardo Gutiérrez Solana, concejal del PP en Galdácano (Vizcaya) que fue distribuida entre todos los vecinos del edificio. En 2004 la Audiencia Nacional le condenó a cuatro años de prisión por incendiar el vehículo de un ertzaina en la misma localidad, en mayo de 2001.