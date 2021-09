VOX quiere que los escolares de Guadalajara se impregnen de la cultura, el arte y la historia de la ciudad

miércoles 29 de septiembre de 2021 , 12:50h

Acercar Guadalajara a la comunidad educativa. Este es el asunto que el Grupo Municipal VOX expondrá durante este viernes en el pleno municipal a través de una moción que la formación ha denominado ‘Guadalajara es mi ciudad’, una propuesta “que permita educar en el respeto a nuestro patrimonio histórico-artístico como expresión de identidad cultural, contribuyendo a su conservación”, según ha detallado el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de la capital, Antonio de Miguel durante una rueda de prensa celebrada este miércoles.



El Grupo VOX solicitará que la mayoría del pleno respalde esta iniciativa educativa para que “el Ayuntamiento de Guadalajara inicie y desarrolle este programa dirigido a todos los colegios e institutos de nuestra ciudad, y para, a través de él, dar a conocer a los alumnos guadalajareños los diversos lugares, acontecimientos históricos, personajes y espacios interesantes, atractivos y emblemáticos de la ciudad”, relata Antonio de Miguel.



Visitas teatralizadas, concursos de relatos y fotografía o exposiciones.-



El concejal de VOX ha recalcado el hecho de que “en VOX entendemos que el conocimiento del entorno más inmediato debe ser algo fundamental a enseñar y mostrar a los niños de Guadalajara. No se puede cuidar lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce. Los guadalajareños tenemos la suerte de contar con una ciudad rica culturalmente y repleta de valores patrimoniales. El objetivo general del programa es el de conseguir que los niños de nuestra ciudad desarrollen la curiosidad por conocer nuestro patrimonio y también las formas de vida humana que hubo en la Guadalajara del pasado”.



De esta manera, De Miguel apunta que la propuesta educativa “está dirigida a los niños y jóvenes de Guadalajara. Es un proyecto de actividades atractivas para darles una visión lo más completa posible de los espacios de la ciudad, para conseguir que quieran más a su ciudad. Se desarrollaría en diferentes equipamientos y espacios de Guadalajara”.



Ahondando en su desarrollo, el portavoz de VOX concreta que “la idea sería fijar la mirada sobre determinados lugares y acontecimientos simbólicos y emblemáticos de Guadalajara. Una vez seleccionados estos rincones y lugares con historia, investigaremos sobre ellos para descubrir los tesoros que encierran: artísticos, culturales, urbanísticos, naturales, históricos, medioambientales, etc. A partir de este momento de investigación y de selección se prepararía un programa con una serie de actividades pedagógicas y de recursos didácticos para cada unos de los grupos y etapas educativas: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Para, a través de ellas, conocer la historia, tradiciones y las manifestaciones artísticas y artesanales que han marcado el devenir histórico de nuestra ciudad”.



Y todo ello, dotado de una amplia batería de actividades: “Visitas teatralizadas y dinamizadas dando vida a personajes anclados a la historia o las leyendas propias de cada rincón emblemático. Yincanas culturales y búsquedas de tesoro; un concurso de relato breve y de fotografía, elaboración de una serie de recursos como guías y fichas didácticas, documentación complementaria, material audiovisual etc, y una exposición del material creado por todos en un museo de la ciudad”, desglosa Antonio de Miguel, quien espera que la propuesta obtenga el respaldo mayoritario de los grupos municipales “para que pueda iniciarse lo antes posible”.



Preguntas por la Virgen de la Antigua, el barranco del Alamín y Las Cruces.-



En el pleno de este viernes el Grupo VOX también realizará tres preguntas dirigidas al equipo de Gobierno municipal. La primera de ellas está relacionada con el uso del balcón del Consistorio. El portavoz de VOX explica que “el Gobierno de PSOE y Ciudadanos usa el balcón de este Ayuntamiento para colocar banderas, lonas y pancartas de diferentes temáticas que, en ocasiones, nada representan la sensibilidad de todos los guadalajareños”, y pregunta “el motivo por el que la pancarta de la imagen de la Virgen de la Antigua no entra dentro los criterios selectivos de uso de este balcón respecto a los carteles que se exhiben, sabiendo que es la patrona de la ciudad, alcaldesa perpetua de Guadalajara y la gran devoción de los guadalajareños”.



De igual modo, el edil de VOX interrogará al alcalde de la ciudad, el socialista Alberto Rojo por “las medidas que está tomando para garantizar la convivencia y la seguridad en el barrio del entorno de la calle del Doctor Creus y el inicio del parque lineal fluvial del Barranco del Alamín, cuyos vecinos están cansados de los continuos problemas por conflictos de convivencia, robos, trapicheos de droga, continuas amenazas, música elevada de volumen, podas drásticas o grafitis. Piden soluciones a esta situación de inseguridad”, apostilla Antonio de Miguel.



La tercera pregunta que presenta el Grupo VOX al pleno de este viernes está relacionada con el paseo de Las Cruces. La formación interrogará a PSOE y Cs si “tienen previsto una actuación general, en breve, sobre el solado del bulevar para reparación de las baldosas rotas y su adecuación de cara al invierno”.