El Ayuntamiento de Guadalajara RECHAZA LOS INDULTOS de Sánchez a los presos golpistas catalanes con el apoyo de PSOE, PP, Cs y Vox y el voto en contra de PODEMOS-IU y la abstención de AIKE

viernes 25 de junio de 2021 , 19:28h

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado, con 22 votos a favor (PSOE, PP, Cs y Vox), uno en contra (Unidas Podemos) y una abstención (Aike), la moción de RECHAZO FRONTAL a los indultos de Sánchez en favor de los presos golpistas catalanes y en defensa de la UNIDAD de España.



Una moción que ha incorporado varias de las medidas propuestas por el Grupo Municipal Popular como la defensa de la Constitución y de los Tribunales de Justicia, después de que este haya decidido retirar otra moción en la misma línea, y otra del Grupo Municipal Socialista en la que se insta al Gobierno de España a defender y garantizar la igualdad y NO conceder indultos a los políticos del ‘procés’ condenados por el Tribunal Supremo.



El PSOE de Rojo vota en contra de los indultos a los presos catalanes para mantenerse en la Alcaldía con Ciudadanos.-



Los concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara con el alcalde Alberto Rojo a la cabeza han votado hoy en contra de los indultos concedidos por su jefe Pedro Sánchez a los presos golpistas catalanes.

El motivo no ha sido otro que mantener a Rojo en la Alcaldía de la ciudad, toda vez que este extremo está incluido en su pacto con Ciudadanos firmado en 2019: “…el equipo de gobierno local instará al Gobierno Nacional de Sánchez a no indultar a los golpistas del 2017 en Cataluña”.



De esta forma, Alberto Rojo ha puesto al PSOE de Guadalajara EN CONTRA de la decisión de su jefe Sánchez “única y exclusivamente por su interés personal”. Desde el Grupo Popular lamentan “que Rojo solo tome decisiones en beneficio propio, y hoy haya protagonizado este paripé votando en contra de los indultos con los ojos cerrados para mantenerse en su sillón”.



Desde la bancada socialista, su portavoz, Sara Simón, ha justificado su voto de apoyo a esta moción de Cs aludiendo a que lo que han hecho hoy es lo que ya se ha aprobado previamente en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Según Simón, desde el PSOE de Guadalajara se ha dicho “públicamente y abiertamente” que no creían en estos indultos, aunque ha reconocido que esperan equivocarse “por el bien de España”.



A juicio de Simón, “no se da la situación acertada para que estos indultos se produzcan pero, aun así, esperamos que sea para bien”.



Desde las filas del Grupo Municipal del PP, el concejal José Luis Alguacil ha criticado a la portavoz socialista por no incluir en sus cuatro minutos de su primera intervención apenas ninguna mención a los indultos sino a arremeter contra el PP y ha dejado entrever que la ausencia de la concejala y senadora Riansares Serrano a la hora de votar esta moción estaba motivada en que no quería votar aquí una cosa y otra diferente en el Senado la próxima semana.



“Estos indultos son pagos a favores políticos, son un chantaje. No es reconciliación sino pisotear la Constitución”, ha señalado por su parte el portavoz de Vox, Antonio de Miguel, para quién la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supone una clara “traición” solo con la intención de mantenerse en La Moncloa, algo que ha calificado como “enfermizo”.



Vox ha pedido también “DIGNIDAD” al Grupo Municipal de Ciudadanos en Guadalajara y la retirada del apoyo que ahora otorgan al PSOE en esta capital para gobernar en el Ayuntamiento.



Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, José Morales, que ha sido el ÚNICO en votar en contra de la moción de la formación naranja, ha justificado su decisión recordando otros indultos por parte de otros cargos políticos y ha insistido en que la Constitución Española habilita al poder ejecutivo a adoptar este tipo de decisiones.



Por último, el portavoz del Grupo Municipal Aike, Jorge Riendas, ha justificado su ABSTENCIÓN en la falta de utilidad que para él tienen estos debates en la política municipalista, entendiendo que es un debate nacional del que ya se ha tomado una decisión.



El 80% de los españoles, en contra de los indultos del Gobierno de Sánchez a los presos golpistas catalanes.-



Entre los votantes del PSOE, el 72,5% están en contra de la decisión del Gobierno de Sánchez de indultar y el 78,1% de los españoles creen que esta medida sería "un aliciente para que el independentismo repita su desafío", según una encuesta de SocioMétrica.



La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de indultar a los líderes independentistas catalanes condenados en el juicio del 'procés', en contra del informe del Tribunal Supremo, ha suscitado una gran polémica dentro del Partido Socialista, en los partidos de la oposición y también en la calle.



Según una encuesta realizada por SocioMétrica para El Español, el 80% de la población española se muestra en contra de la concesión de los indultos a los líderes del procés, frente al 20% que sí aprueban la suspensión de sus penas. En contra de lo que defiende el Gobierno para justificar los indultos, sólo el 20% de los españoles creen que la concesión de los indultos ayudaría a solucionar el problema con Cataluña. Por el contrario, el 78,1% considera que supondrían "un aliciente para que el independentismo repita su desafío".



El 72,5% de los votantes del PSOE en contra de los indultos.-



Si se realiza un análisis por partidos políticos, el 72,5% de los votantes del PSOE están en contra de la decisión del gobierno socialista de otorgar los indultos.

Los más contrarios a esta figura son los simpatizantes de Vox, pues el 98,7% se oponen al indulto, seguidos de los votantes del PP (98,6%) y los de Ciudadanos (91,6%). Sin embargo, entre la mayoría de los votantes de Unidas Podemos (74,9%) ven con buenos ojos indultar a los presos independentistas.



Además, el 72,2% de los encuestados considera que los políticos presos deberían mostrar su arrepentimiento públicamente como condición para recibir el indulto. Para el 87,8% de los votantes del PP el arrepentimiento es algo imprescindible, frente al 56,4% de los votantes de Podemos.



Por último, la encuesta muestra que el 68,1% de los españoles está a favor de que se modifique la ley para que en el futuro el Gobierno NECESITE el aval de los jueces a la hora de conceder indultos.



Una amplia mayoría de los españoles está totalmente EN CONTRA DE los indultos, "solo se busca mantener el apoyo de los partidos independentistas" para asegurar la continuidad de Sánchez.-



Una gran mayoría de los españoles, según el sondeo elaborado por la consultora DYM para Henneo-La Información, cree que se conceden LOS INDULTOS a los nueve condenados que aún tienen penas de prisión por el SIMPLE INTERÉS POLÍTICO del Gobierno de Sánchez de mantener sus apoyos parlamentarios. En concreto, estiman que el Ejecutivo de Sánchez busca conservar el respaldo de los partidos independentistas para agotar la legislatura.



Las dudas se trasladan a si habrá consecuencias positivas por librar de la cárcel a los condenados catalanes por el Tribunal Supremo. El 44,8% de los consultados por DYM aseguran que los indultos concedidos por Sánchez NO contribuirán en "nada" a solucionar el conflicto que existe con el independentismo en Cataluña.



A esto se puede sumar otro 16,8% que vaticina que servirá de "poco" haber tomado esta determinación. Casi todos los que respaldan esta posición votaron en los últimos comicios celebrados a PP, Ciudadanos y Vox. El grupo de los que tienen claro que ayudará "mucho" solo está compuesto por un 4,2%, y los que prevén que sirva de "bastante" se quedan en el 10%.