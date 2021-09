El PP presentará al Pleno propuestas para que el gobierno de Rojo mejore la seguridad de la ciudad de Guadalajara

miércoles 29 de septiembre de 2021

La concejala del Grupo Popular del Ayuntamiento de Guadalajara Encarna Jiménez ha presentado hoy en rueda de prensa las propuestas en materia de seguridad que su grupo municipal expondrá en el próximo pleno de este viernes para su debate y posible aprobación. Se trata, tal y como ha explicado Jiménez, en primer lugar de la creación de la Comisión de Coordinación Policial que tendría la función de “asegurar la coordinación y la ejecución operativa de las acciones conjuntas previstas en los planes de seguridad entre los distintos cuerpos de seguridad”.



Esta iniciativa que, “si bien en la práctica ya existe”, como ha puntualizado la concejala, persigue “institucionalizarlo y que no dependa única y exclusivamente de la voluntad de los mandos”. “Se trata de una comisión estrictamente técnica que deberá reunirse de forma sistemática una vez al mes y de forma puntual cuando así se estime necesario”, ha expuesto Encarna Jiménez, “todo ello sin perjuicio, porque consideramos que nada tiene que ver, con el funcionamiento de las juntas locales de seguridad que se reúnen de forma ordinaria cada seis meses y tienen reglamento propio”.



Jiménez ha incidido en que “una ciudad segura y ordenada requiere profundizar en una mejora constante y continua de la seguridad y nuestra meta es que Guadalajara siga siendo una ciudad segura y que así lo perciba toda la ciudadanía, pero para ello es necesario que exista una comunicación permanente y coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad de nuestra ciudad”.



“La seguridad no es prioridad para Rojo”.-



La concejala del Grupo Popular ha afirmado que “la seguridad siempre ha sido una prioridad para nosotros, pero no podemos decir lo mismo del actual equipo de gobierno de Alberto Rojo” ya que “desde que gobierna, la plantilla ha sufrido una merma importantísima de efectivos por jubilaciones y traslados que no se han cubierto”.



Frente a esto, ha recordado que “cuando gobernó el Partido Popular esta ciudad, no pasó un solo año sin que se convocara una oferta de empleo para cubrir plazas vacantes y convocar otras nuevas, incluso en los años de recortes de Zapatero cuando impuso la tasa de reposición cero”. Y ha puesto un ejemplo muy significativo acerca de las prioridades de Rojo: “Tardó un año en convocar un proceso selectivo; en cambio, tan solo tardó un mes para convocar una plaza de gerente del Patronato de Cultura, proceso que culminó al mes siguiente con la incorporación del que fuera número 13 en la lista municipal del PSOE; la misma fortuna en cuanto a rapidez, no en cuanto al resultado, en el proceso de selección del gerente del Patronato de Deportes, plaza por cierto anulada por el Juzgado”.



Reglamento del Consejo Sectorial de Seguridad y Convivencia.-



Por otro lado, la segunda de las propuestas que se tratará en el pleno municipal será la elaboración del Reglamento del Consejo Sectorial de Seguridad y Convivencia con la finalidad de Proporcionar a la ciudadanía un espacio más de participación.



“Un mandato recogido en el Reglamento de Participación Ciudadana, contemplado en el artículo 27, para impulsar y promover la participación de sus vecinos y entidades en la gestión municipal, sin menoscabo de las facultades de decisión correspondientes a los órganos municipales representativos”, ha explicado Encarna Jiménez, algo, ha dicho, que “ya se estaba trabajando en el mandato anterior, por lo tanto hay una base para iniciar el trabajo”.



Sin Semana Europea de la Movilidad en Guadalajara.-



Por último, Jiménez ha puesto algunos ejemplos de “dejadez” del gobierno actual en cuanto a que “no figura en la web la memoria correspondiente a 2021-2021; ni la carta de servicios de la Policía Local cuyo último dato es el publicado en enero de 2020; o el hecho de que se haya dejado de facilitar información puntual a través de los medios de comunicación todos los lunes con las incidencias ocurridas durante los fines de semana”. A esto se une, ha apuntado, que “desde que gobierna Alberto Rojo, Guadalajara no se ha adherido a la Semana Europea de la Movilidad que se ha celebrado recientemente en toda Europa del 16 al 22 de septiembre; y el día 22 el Día Mundial sin Coches”.