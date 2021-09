Núñez dará la batalla para defender la construcción de la A43 y anuncia una ronda de contactos con Monago y la sociedad civil de Puertollano y Comarca para plantear iniciativas contra esta decisión

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 17 de septiembre de 2021 , 18:15h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que el PP provincial, regional y nacional va a dar la batalla ante la decisión del Gobierno de Sánchez de desechar el proyecto de construcción de la A43, anunciando que la próxima semana mantendrá un encuentro con el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, con el objetivo de plantear iniciativas conjuntas en los parlamentos regionales y nacionales.



Además, Núñez se reunirá con los principales colectivos empresariales de Puertollano y su Comarca para plantear acciones políticas de la mano de la sociedad civil. También, los diputados nacionales del PP por Ciudad Real darán la batalla en el Congreso para revertir esta situación.



Así lo ha indicado durante una rueda de prensa en Puertollano, junto al presidente provincial, Miguel Ángel Valverde; la portavoz municipal del PP, Toni Berlanga; el presidente local del partido, Francisco Javier Luna; los diputados nacionales del PP por Ciudad Real, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas; el concejal Manuel Jiménez; la portavoz parlamentaria, Lola Merino; y el responsable de Fomento del PP-CLM, José Manuel Labrador, donde ha criticado que el PSOE haya traicionado a Puertollano y su Comarca decidiendo no construir la autovía, un hecho que “perjudica gravemente los intereses” de esta zona.



Núñez ha aseverado que lo que “ha quedado claro” es que la ministra-portavoz del Gobierno de Sánchez, Isabel Rodríguez, que hasta hace unas semanas era la alcaldesa de Puertollano, “se ha olvidado muy pronto de su pueblo y de su Comunidad Autónoma” para “plegarse a los intereses de Sánchez”.



Así, ha afirmado que le provoca “bochorno” ver a Rodríguez en la foto de la “vergüenza” con los independentistas catalanes cuando era conocedora, como miembro del Consejo de Ministros, de la decisión de no construir la A43. “Ha quedado claro que ha priorizado su lealtad a Sánchez frente a Puertollano y a Castilla-La Mancha”, ha dicho.



El líder del PP-CLM ha señalado que llama la atención que la única justificación para no desarrollar este proyecto sea que la Comarca de Puertollano tiene un “dinamismo económico modesto” y es que, a juicio de Núñez, es por eso “por lo que esta infraestructura es tan necesaria”.



Núñez se ha preguntado qué ha hecho durante estos seis años de presidencia regional Emiliano García-Page en relación a este asunto. “Una vez más, solo sabe dar titulares, hablar en los medios de comunicación y vender propuestas que no van a ningún sitio”, ha censurado.



En este sentido, ha recordado que Page ha dicho que “habrá autovía si o si”, pero ha cuestionado a qué se ha dedicado durante este tiempo en el que ha prometido la construcción de la A43. Núñez ha indicado que Page o no ha ido al Ministerio a luchar por esta infraestructura, o no se ha preocupado por ella o, sabiendo que no se iba a hacer, ha engañado a los vecinos de Puertollano.



Por ello, el líder regional del PP ha deseado cuando lleguen al Congreso las propuestas del partido, los diputados socialistas las apoyen, ya que “de momento” hemos visto a la ministra Rodríguez “ponerse del lado de Sánchez” y a Page “no hacer nada durante 6 años”.