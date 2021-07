El PP defenderá en las Cortes regionales al sector de la ganadería de Castilla-La Mancha y pedirá la reprobación del ministro Alberto Garzón por sus declaraciones “improcedentes y absurdas”

viernes 09 de julio de 2021 , 12:50h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado que en estos 6 años de gobierno de Emiliano García-Page ha quedado claro que la región “tiene un grave problema y una desgracia” porque cuenta con un presidente “sin palabra” que viene demostrando que “es un hombre anuncio, un hombre titular” y al que solo le gusta comparecer ante los medios “para filosofar”, pero que “no cumple lo que promete”.



Así lo ha indicado Núñez en rueda de prensa en Albacete, junto al presidente provincial del PP, Manuel Serrano, los concejales del Grupo Municipal Popular y los parlamentarios nacionales, regionales y provinciales del partido.



El líder del PP regional ha señalado que en el pleno del Ayuntamiento de Albacete todos los partidos, a iniciativa del Grupo Municipal Popular, aprobó una moción para trabajar por el avance y el futuro de la ciudad con inversiones que dependen de la Junta de Comunidades y, otras, en las que se reclamaba el apoyo del Gobierno regional frente al Gobierno central.



“Unas inversiones fundamentales para el desarrollo de la ciudad más poblada de la región y que es uno de los principales focos generadores de actividad económica e industrial”, ha insistido, ya que se trata de una ciudad que requiere de la inversión “firme y decidida” del Gobierno de Castilla-La Mancha para “avanzar y crecer”.



Por eso, según ha dicho, hacen falta infraestructuras “muy claras”, que fueron propuestas por el PP en el Ayuntamiento de la ciudad y respaldadas por el resto de grupos municipales, y que ayer fueron negadas por Page y el resto de diputados regionales del PSOE, incluidos los de la provincia de Albacete. Una negativa que, además, fue defendida por el consejero albaceteño, Nacho Hernando.



“Es un drama tener un presidente de la Junta de Comunidades que no es creíble, al que ya nadie toma en serio”, ha aseverado Núñez, ya que Page está convirtiendo a Castilla-La Mancha en una región “con falta de liderazgo político y falta de seriedad, rigor y fortaleza en la gestión” porque “no cumple lo que promete y está lejos de la realidad”.



Núñez ha insistido en que la propuesta del PP es “sensata y necesaria” para el desarrollo de Albacete, ya que apuesta por el desarrollo logístico y la mejora de las inversiones y las infraestructuras para Albacete capital y provincia.



El presidente regional ha señalado que el PP-CLM está trabajando en la construcción de la alternativa política que en dos años va a tomar las riendas de Castilla-La Mancha de la mano de los ciudadanos con el objetivo de “eliminar las políticas socialistas del día a día” y apostar por la libertad, la baja fiscalidad, los autónomos o las pymes y gobernar “con sentido común” y con inversiones en las ciudades y pueblos.



“Cuando sea presidente de esta tierra podremos poner seriedad, rigor y palabra a los compromisos anunciados y desarrollaremos y ejecutaremos un proyecto de libertad, gestión y rigor en Castilla-La Mancha para huir de las políticas socialistas”, ha dicho.



De otro lado, Núñez ha anunciado que en el próximo pleno de las Cortes regionales el PP de Castilla-La Mancha liderará una iniciativa en defensa de la ganadería de la Comunidad Autónoma y del consumo de carne. Además, ha destacado que se pedirá la reprobación del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que lo es “porque el PSOE lo tiene en el Gobierno”.



Las declaraciones de Garzón, según ha afirmado Núñez, son “del todo improcedentes, una absurdez y una tontería” ya que se trata de un ataque a los ganaderos y productores de carne de Castilla-La Mancha y de toda España.



Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Manuel Serrano, ha criticado la “traición” de los parlamentarios socialistas en las Cortes regionales a lo que el Ayuntamiento albaceteño aprobó por unanimidad para impulsar infraestructuras vitales para el futuro y el progreso de esta ciudad, asegurando que “cuando se trata de anteponer los intereses de Albacete y de los albaceteños, el Partido Socialista elige siempre los intereses de su partido y los de sus dirigentes”, ya que “han dicho en las Cortes de Castilla-La Mancha no a la autovía Albacete-Linares, no a la autovía Albacete-Cuenca, no a la plataforma logística y no a ganar frecuencia en los trenes que nos unen con Madrid y con otras provincias”.



En este sentido, Manuel Serrano ha asegurado que “es el momento de actuar, de exigir y de que el PSOE haga lo que venía haciendo cuando no gobernaba, lo que hacía el PP cuando nuestro partido gobernaba en Madrid y en Castilla-La Mancha, el momento de poner por encima de cualquier otra cosa los intereses de Albacete y de los albaceteños al margen de cualquier discurso hueco y banal como hicieron ayer los socialistas en las Cortes regionales”.



En opinión del portavoz del Grupo Popular, “el Partido Socialista y sus dirigentes son especialistas en vender humo, pero para los albaceteños, nada de nada”.