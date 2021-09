Tras un año y medio cerrada por la pandemia, el Aula de Astronomía de Yebes abre el 11 de octubre

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 15 de septiembre de 2021 , 18:24h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Aula Municipal de Astronomía de Yebes está de vuelta. Un año y medio después del cierre precipitado de las instalaciones debido a la evolución de la pandemia, AstroYebes reabre sus puertas a la comunidad educativa y al público en general. El programa de visitas para colegios e institutos se reanuda el próximo lunes 11 de octubre y son ya muchos los centros educativos de la provincia de Guadalajara y la Comunidad de Madrid que han confirmado las reservas para este curso. “Que durante todo este tiempo nos hayan echado de menos y tenido en el recuerdo prestigia a una instalación que en estos últimos nueve años se ha ganado a pulso el respeto y reconocimiento de los visitantes”, valora Miguel Cócera, alcalde de Yebes y alma mater de este proyecto. El escenario favorable tras el proceso de vacunación y el descenso de la incidencia del COVID-19 sobre la población han sido factores decisivos en la reapertura de AstroYebes que, no obstante, mantendrá una serie de protocolos para prevenir el riesgo de contagio.



Uno de los cambios de esta etapa es la no inclusión del Planetario en el programa de visitas, medida que se mantendrá hasta el 1 de enero de 2022. “Somos conscientes de que los vídeos y presentaciones en realidad inmersiva y 3D de nuestra bóveda hinchable eran uno de los principales atractivos para los visitantes y, sobre todo, los más pequeños”, reconoce Cócera. Que justifica esta “complicada decisión” en el riesgo que entrañan las sesiones en un espacio de reducidas dimensiones y sin ventilación, “que suponen una amenaza innecesaria que por responsabilidad no podemos pasar por alto”. No obstante, el alcalde de Yebes destaca otra de las “sorpresas espectaculares” que se han introducido en las visitas educativas e itinerarios de fin de semana. Que es la recuperación del telescopio solar como equipo de observación, un instrumental de la década de los 80 que se ha logrado poner en funcionamiento. “A lo largo de estos años han sido muchos los visitantes y amigos que nos han sugerido incluir una observación durante las visitas, una posibilidad que ahora se hará realidad”, explica el edil yebero.



Ocho temporadas consecutivas que han atraído a más de 45.000 visitantes. Más de 1.600 jornadas de visitas educativas, fines de semana y Escuelas de Cohetes. Más de 36.000 alumnos de diversas etapas, desde Infantil y Primaria hasta ESO, Bachillerato y Universidad. Más de un millar de reservas de colegios e institutos, que han elegido este recurso divulgativo para que sus alumnos puedan ampliar y reforzar los conocimientos adquiridos sobre el Universo y la Astronomía. Más de 300 centros educativos únicos de la provincia de Guadalajara, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Cerca de un millar de cohetes de agua construidos y propulsados desde las plataformas de lanzamiento a más de 140 km/h de velocidad en la única iniciativa de estas características que existe en España. Más de un centenar de visitas de colectivos y asociaciones. Son los datos estadísticos que acumula AstroYebes desde que en el otoño de 2012 abrió sus puertas y que han convertido este recurso en uno de los mejores y más atractivos destinos de la zona centro de España del denominado ‘astroturismo’.



El próximo año se conmemora el décimo aniversario de la inauguración del Aula Municipal de Astronomía de Yebes, que se estrenó el 17 de noviembre de 2012, fecha que no se eligió al azar dado que ese día se cumplían tres décadas del descubrimiento del asteroide Yebes (4661) desde el Observatorio ubicado en este municipio, mérito que correspondió al astrónomo Miguel Pascual Martínez. Para celebrar esta efeméride, el Ayuntamiento de Yebes y AstroYebes están preparando un amplio y variado programa de actividades, que incluye la celebración de Expoastronómica’22 entre el 11 y 13 de marzo, que será la sexta edición de esta feria de divulgación de la astronomía. “Queremos que en los eventos que se sucederán a lo largo de ese año se ponga en valor la contribución del Aula Municipal de Astronomía de Yebes al conocimiento de esta ciencia, al despertar de las vocaciones científicas, a impulsar el turismo de estrellas en nuestra provincia, al reconocimiento de Yebes por su implicación en la divulgación astronómica a través de la marca #municipioestrella y a promover la afición astronómica entre el público neófito”, avanza Miguel Cócera. Que insiste en que los grandes retos de esta temporada son superar la barrera de los 50.000 visitantes y, sobre todo, “mantener el listón de un recurso divulgativo de primera calidad”.