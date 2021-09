Yebes pone en el mercado 247.000 m2 de suelo terciario edificable en el núcleo de Valdeluz

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 24 de septiembre de 2021 , 18:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Paralelo a la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa y a apenas doscientos metros de la estación de AVE Guadalajara-Yebes. A seis minutos de la Autovía del Nordeste (A2) y a 55 kilómetros del Aeropuerto Internacional ‘Adolfo Suárez’ Madrid-Barajas. A apenas 17 minutos del centro de la capital de España a través de la línea de AVE. Es la ubicación estratégica del suelo Terciario Especial que recoge la modificación del Plan de Ordenación Municipal de Yebes, una lengua de terreno de 16,9 hectáreas y 247.125 metros cuadrados de edificabilidad que el Ayuntamiento de Yebes ha puesto en el mercado a disposición de las empresas, organismos y entidades interesadas. El acuerdo fue aprobado con los únicos votos a favor del equipo de Gobierno y con carácter inicial el 4 de septiembre de 2020 en sesión plenaria. Una provisionalidad que se ha tornado en definitiva tras la publicación este verano de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia y el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.



El futuro Parque Empresarial de Valdeluz es ya una realidad administrativa que ocupa una extensa lengua de terreno colindante con la vía del AVE y que está llamado a ser el “buque insignia” de la segunda gran transformación que afrontarán Yebes y Valdeluz. “Donde no habrá sitio para las industrias sucias y sí para empresas del sector terciario y oficinas, que serán capaces de generar actividad económica y empleo”, anuncia Miguel Cócera, alcalde de Yebes. Que augura que este “ambicioso proyecto” será el “motor de desarrollo” con el que “cambiaremos el actual modelo de municipio”: del concepto residencial de estos últimos tres lustros a un municipio más integral. Esta modificación del Plan de Ordenación Municipal supone el cambio de calificación de los solares afectados, que han perdido así la condición de Sistema General de Equipamiento Regional para convertirse en Terciario Especial. “Lo que en la práctica concede a estos terrenos la categoría necesaria para la implantación de actividades productivas”, opina Cócera.



El Ayuntamiento de Yebes califica este paso de “oportunidad histórica” al tratarse de una de las decisiones más determinantes de la era moderna para el futuro desarrollo de este municipio. No en vano, una modificación del planeamiento urbanístico “tan decisiva, ilusionante y ambiciosa” como la que se ha gestado es el resultado de un “meticuloso trabajo”. Esta segunda gran transformación que emprenderá la localidad es fruto de un proceso administrativo y técnico que se ha demorado seis largos años, “el tiempo que hemos empleado en cambiar el uso de un suelo baldío para disponer de suelo terciario”. Que no solo ha permitido una variación en los usos y tipologías de los terrenos afectados, sino que estos han pasado a formar parte del patrimonio municipal de suelo de acuerdo con las cesiones previstas en la LOTAU. El alcalde de Yebes advierte que esta modificación también supondrá un cambio en la pirámide de ingresos, que “dejarán de depender exclusivamente del IBI como hasta ahora”.



La nueva Ordenanza que regula el nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) de Yebes reglamenta seis manzanas del Plan Parcial del Sector 1 ‘Estación de AVE’ que hasta la fecha no tenían aprovechamiento urbanístico alguno por su condición de Sistema General. Los usos principales previstos son el terciario comercial y de oficinas, dotacional en todas sus clases y categorías, e industrial. Es decir, empresas de alojamiento temporal, centros de reunión, oficinas, mercantiles del sector tecnológico y de las energías renovables, o de logística integrada y comercio electrónico. El valor máximo de edificabilidad concedido a la nueva Zona de Ordenación Urbanística (ZOU) de Terciario Especial es de 247.125,96 m2, con parcelas cuya superficie resultante es de cinco mil y 7.000 metros cuadrados. En cuanto a la altura máxima de edificación, será de cuatro plantas y 13,5 metros, aunque podrán autorizarse construcciones de hasta seis plantas en función de las necesidades del uso y la producción.



Por lo que respecta a las dotaciones y cesiones previstas, la aprobación definitiva de la modificación del POM de Yebes contempla una reserva de suelo para casi 650 plazas de aparcamiento en superficie, que irán anexos a los viarios. Tampoco la ordenación urbanística de este sector conlleva inversión alguna para el Ayuntamiento de Yebes dado que no se requieren obras de urbanización ni costes de mantenimiento de redes y servicios que sean distintos a los actuales. “Por su ubicación estratégica, el Parque Empresarial de Valdeluz está en condiciones de competir con los polígonos industriales del Corredor del Henares”, confirma Miguel Cócera, alcalde de Yebes.