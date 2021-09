UN SUSTO : Un autobús de transportes escolar se sale de la carretera en Driebes

miércoles 15 de septiembre de 2021

Un autobús de transporte escolar se ha salido de la vía este miércoles cuando circulaba por la carretera GU-217, dentro del término municipal de Driebes (Guadalajara), sin que ninguno de los 24 menores que viajaban en el vehículo ni su conductor hayan sufrido heridas.



Según han informado a Efe fuentes del servicio de emergencias 112, el suceso ha tenido lugar a las 14.48 horas, a la altura de la ganadería de Manuel Vidrié, cuando el autobús se ha salido de la vía por causas que no se han precisado, aunque no ha llegado a volcar.



Esta circunstancia ha propiciado que no haya habido ningún herido entre los pasajeros del autobús, que transportaba a 24 escolares por la ruta Mondéjar-Driebes-Mazuecos-Almoguera.



Los escolares han sido recogidos por sus padres que se han desplazado en vehículos particulares hasta el lugar, hasta el que se han dirigido también agentes de la Guardia Civil y cargos públicos, como el alcalde de Mondéjar y presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha indicado el 112.