Acusan de MENTIR a un Director General de la Junta de Page

COMUNICADO

sábado 11 de septiembre de 2021 , 13:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Desde el comité de huelga de informáticos del Sescam queremos puntualizar y desmentir las declaraciones vertidas en el día de 07/09/2021 por el director general de Recursos Humanos del Sescam, Iñigo Cortázar.



Cuando declara que “piden beneficios excepcionales cuando nadie puede tenerlos” MIENTE porque solo se está pidiendo que se haga lo mismo que hizo para otros colectivos en la misma situación de excepcionalidad.



Cuando declara que “No se puede obtener plaza fija sin examen” MIENTE porque lo único que queremos es un proceso justo y una consolidación como siempre se nos ha asegurado, al tratarse de una categoría profesional de nueva creación que nunca ha tenido oportunidad de opositar, tras más de 30 años trabajando, 20 de ellos en SESCAM y 10 en el antiguo INSALUD que además está contemplado en el Estatuto Marco.



Cuando declara que “paralizar el examen implicaría perder esas plazas” MIENTE porque esto solamente implicaría volver a incorporar esas plazas en otra OPE posterior.



Cuando declara que “solo tienen 310 votos y representa lo que representa” MENOSPRECIA al trabajador y a sus representantes legales, a pesar de que hemos convocado al 80% del colectivo.



Cuando declara que “se ha negociado con todo” MIENTE, no negocia sino IMPONE, como en la última mesa sectorial donde se negoció la convocatoria, y en la que no obtuvo NINGÚN apoyo.



Cuando declara que “no está teniendo ninguna incidencia” MIENTE porque tras todos estos días de huelga de un colectivo de 200 personas han trabajado diariamente una cuarta parte, casi en su totalidad servicios mínimos. Los sanitarios se están encontrando con grandes problemas en su labor diaria que intentan solventar con su gran profesionalidad.



Cuando declara que son los propios profesionales de informática quienes impugnaron las categorías de informática en 2005, sorprende su IGNORANCIA, como si los colegios profesionales no pudieran reclamar que se cumpla la ley en lo que respecta a sus atribuciones.



Por un lado, pierde de vista que la situación de los informáticos del Sescam es EXCEPCIONAL, y que esa excepcionalidad la ha provocado la propia administración, unas veces por inacción (5 años hasta la primera creación de categorías que en 2007 la justicia declaró nulas de pleno derecho y otros 10 años hasta que en 2017 se volvieron a crear, creación que por cierto está recurrida ante el Tribunal Supremo) y otras por incompetencia (la creación de categorías del 2005 la anuló la justicia por no cumplir un trámite básico como es el de consulta a los Colegios Profesionales algo sobre lo que el director de RRHH de SESCAM se sonríe, como si los colegios profesionales no pudieran reclamar que se cumpla la ley en lo que respecta a sus atribuciones).



En base a esa situación excepcional lo único que se pide es que se realice un procedimiento de consolidación de empleo real de manera similar a como se han realizado en otras administraciones con personal en situación parecida en años previos (Educación, Organización Nacional de Trasplantes e incluso el propio SESCAM). Esta consolidación es LEGAL ya que está contemplada en el Estatuto Marco de del personal estatutario de los servicios de salud y puede ser articulada como oposición, concurso-oposición y solo concurso, quizás debería leerse más detenidamente la legislación básica que debería conocer dado su cargo, aunque nos consta que un compañero ya le ha hecho llegar un resumen de lo importante, para evitar que se pierda.



En cualquier caso y para mayor seguridad jurídica, lo que se está solicitando es que, atendiendo al principio de precaución que debería regir cualquier decisión de la administración, no lleve a cabo el procedimiento selectivo a la espera de la redacción oficial del decreto 14/2021 que se está tramitando de urgencia y se ha fijado como fecha para tenerlo aprobado octubre de este mismo año. Resulta curioso que él ya sepa qué va a poner y atreverse a decir que va a ser ilegal.



Por otro lado cuando habla de JUSTICIA, quizás debería pensar en si es JUSTO que el 80% del personal de TIC del SESCAM lleve más de 12 años (en muchos casos 25 o 30) sin haber podido acceder a una plaza fija, los empresarios de este país igual se preguntan por qué ellos tienen que hacer fijo a un trabajador con 3 años de antigüedad y el SESCAM puede tenerlos en un contrato temporal sine die y cuando le parezca bien prescindir de él. Precisamente el estatuto marco que regula la relación laboral de los trabajadores del servicio de salud articula medidas para subsanar estos ABUSOS.



En fin, sinceramente no sorprenden demasiado estos comentarios cuando vienen de alguien del hay evidencias que hacen dudar seriamente de su capacidad de gestión como:





Ser el responsable de la convocatoria de Auxiliares Administrativos y de Administrativos de 2009 (cuando era Jefe de Provisión del SESCAM) y que la justicia obligó a evaluar la fase de concurso a muchos opositores por ser nula la nota de corte y adjudicarles plaza, lo que afectó a las siguientes OPE´s.



Ser el responsable del concurso de traslados de 2018 que se demoró de manera importante debido al gran número de rectificaciones que tuvieron que publicar en el DOCM.



Esto implica el desperdicio de una gran cantidad de dinero público debido a las sentencias que una y otra vez Recursos Humanos pierde frente a sus trabajadores.



Esperamos que por el bien de la Sanidad de Castilla la Mancha, desde las instancias oportunas, se cese al responsable de Recursos Humanos de SESCAM, porque con personas de este calado hay motivos para estar preocupados tanto como trabajadores del Sescam como ciudadanos.



Solidaridad Obrera

Sección Sindical del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)