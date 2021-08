Castillo recrimina al PSOE de Guadalajara “su discurso cainita” y les pide que se pongan a trabajar por las necesidades de la ciudadanía

martes 24 de agosto de 2021

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha asegurado esta mañana que el Partido Popular se congratula de la recepción parcial de las obras de ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara, una infraestructura muy necesaria para toda la ciudadanía guadalajareña.



Castillo ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en el Hospital Universitario de Guadalajara, donde ha estado acompañado por el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero. En este marco, ha asegurado que el PP “no va a ser tan ruin como los socialistas. Nosotros nos alegramos de que una infraestructura importante, y que llevamos tantos años esperando, por fin se ponga en marcha. Ojala el PSOE hubiera gestionado bien en los años de Barreda para que nosotros lo hubiéramos podido poner en marcha, pero por las circunstancias que nos encontramos no pudo ser”.



Por ello, Castillo ha tachado de ”llamativas, sorprendentes y lamentables” las declaraciones realizadas hace unos días por el secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, y el secretario de Organización, Rafael Esteban. Declaraciones que en lugar de centrarse en alegrarse de la consecución de estas obras “se basan en ese mensaje bronco de división y de sectarismo a la que nos tiene acostumbrados el PSOE no solo el Guadalajara y en Castilla-La Mancha, incluso a nivel nacional”, olvidando que durante los más de 40 años de democracia el PP-CLM solo ha gobernado en una legislatura en esta región. “Page lleva más de seis años gobernando y es lamentable que intenten relacionar su fracaso como gestor al Partido Popular”.



Cuando el PP-CLM llegó al Gobierno en 2011, ha apuntado, se encontró con una región completamente arruinada, con una crisis económica tremenda en España motivada por las pésimas gestiones y políticas del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y de Barreda a nivel regional. “El señor José María Barreda, con Page ya en su Gobierno, había arruinado a Castilla-La Mancha”.



Castillo ha subrayado que el Gobierno de Barreda dejó más de 5.000 millones de euros de deuda en Sanidad, más de 2.900 millones de euros de deuda en Educación, y haciendo un cómputo global de todas las áreas dejó más de 10.000 millones de euros de deuda en Castilla-La Mancha, “poniendo en peligro algo que es capital en todas las administraciones como es las nóminas de los trabajadores públicos”.



Incluso ha recordado que en la reunión del traspaso de poderes de PSOE al PP “los socialistas se jactaban de que íbamos a tener que cerrar hospitales porque sabían que el escenario era lamentable y pésimo”. Sobre la situación que encontraron con estas obras, ha criticado que los socialistas llevaran meses sin pagar los certificados de obra a la empresa adjudicataria provocando que entrara en concurso de acreedores.



Por ello, el presidente provincial ha pedido a los dirigentes socialistas de esta provincia “que sean prudentes”, porque declaraciones como “otro gallo cantaría”, realizadas por Rafael Esteban, lo que provocan “es que no ponga en valor el trabajo que han hecho miles de profesionales sanitarios durante esta difícil pandemia. Esa coletilla denota es su partido lo ha hecho realmente mal, y los buenos datos son gracias al trabajo de los sanitarios y no del PSOE”.



Política de anuncios y promesas



El presidente provincial ha apuntado que durante los más de seis años de Gobierno del socialista Emiliano García Page en nuestra región han sido numerosas las promesas y los anuncios fijando la conclusión de las obras del Hospital de Guadalajara. Sin ir más lejos, ha recordado que Page anunció en 2016 que en tres años los trabajos estarían terminados; en 2018 afirmó que sería a finales de 2020, mientras que en marzo de 2020 anunció que el hospital abriría en abril de 2021.



Por fin, después de tanta promesa, esta infraestructura va a ser una realidad, aunque queda la recepción total, la dotación de maquinaria, hacer el traslado y terminar los trabajos en las antiguas infraestructuras.



Finalmente, Castillo también ha pedido a los dirigentes socialistas que sean responsables y que se pongan a gestionar. A su juicio, la ciudadanía está harta “del discurso cainita del PSOE” y que intenten hacer daño al adversario político pase lo que pase. “La ciudadanía ya no compra que los responsables públicos rehúyan de sus responsabilidades y que continuamente saquen, en este caso a Cospedal, Rajoy o Aznar”, porque a este ritmo, ha dicho, “nos vamos a ir a los reyes visigodos para echar la culpa a otros de lo que ellos no saben hacer cuando gobiernan”.



Por todo ello, ha exigido al PSOE que comience a gestionar porque los emprendedores y autónomos ven como cada día tienen que pagar más por el gasoil o gasolina que les permite llevar a cabo su actividad, “porque el plato de lentejas en este país cada día está más caro, la luz en los hogares y en los negocios está más cara, los productos básicos como el aceite o los yogures están más caros”, en definitiva, ha subrayado, “el PSOE tiene que dejar de hacer políticas de gestos y simbólicas, que son únicamente sectarias, y debe dedicarse a gestionar que es lo que preocupa a los ciudadanos”.



Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha aclarado al secretario de Organización socialista que cuando el PP gobernaba el Ayuntamiento de la capital hizo todas las gestiones necesarias para facilitar el acceso de los enfermos así como los accesos al mismo.



En este sentido ha apuntado que el PSOE quería conseguir la licencia del nuevo aparcamiento sin cumplir la ley de accesibilidad “poniendo en peligro a los enfermos que diariamente tienen que acudir al hospital y fue el PP el que obligó a cumplir esta ley al propi Page”. Carnicero ha aclarado que a diferencia de otras provincias, en Guadalajara el Consistorio tuvo que pagar los accesos al Hospital. “Tuvimos que redactar y financiar el proyecto, así como la desviación de la calle San Agustín y la descongestión de Cuatro Caminos. Page en Guadalajara no quiso pagar un euro mientras que el PP puso encima de la mesa más de medio millón para garantizar los accesos”, ha zanjado.