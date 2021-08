Unidas PODEMOS cuestionar si no se está haciendo publicidad engañosa a propósito de Villaflores

martes 24 de agosto de 2021 , 19:38h

El grupo municipal Unidas PODEMOS-IU ha registrado una pregunta al próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento de Guadalajara por una publicación desde los perfiles de turismo “Guadalajara, mucho por descubrir”. Se trata de dos publicaciones del 16 de agosto en las redes sociales Instagram y Facebook en las que se publica una galería de imágenes del poblado de Villaflores, en un estado de conservación que no es el actual.



Unidas PODEMOS-IU ya se interesó por este espacio, su nivel de conservación y su falta de seguridad en el mes de mayo, con una propuesta al Pleno que fue rechazada, en palabras de Morales, “con pretextos tan difíciles de entender como que no se podía pedir al privado su mantenimiento si no conservábamos la nuestra”.



En palabras del portavoz de Unidas PODEMOS-IU, José Morales, “incluso obviando los deberes incumplidos por el Ayuntamiento en la conservación de este Bien de Interés Cultural en la parte municipal y que no se le pida al privado que cumpla, queremos saber si el equipo de gobierno entiende que es publicidad engañosa publicar fotos de Villaflores de un estado en el que no está al menos desde 2016, cuando se derrumbó la espadaña de la casa de labor”. Y recalca “si un turista se acerca por que ha visto esta publicidad en un perfil oficial y cuando llega la información que vio es falsa, es posible que no quiera volver a saber nada de Guadalajara”.