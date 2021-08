Victorino Martín : “Esta feria será el punto de inflexión en Alcalá”

martes 24 de agosto de 2021 , 19:44h

Después de un año de una abrupta e inesperada suspensión, la plaza de toros de Alcalá de Henares volverá a ponerse guapa para acoger dos corridas de toros con carteles de máxima categoría y mucha variedad.

Uno de los grandes atractivos en esta nueva apuesta de la empresa que regentan Manuel Martínez Erice y Jorge Arellano, es la presencia de los toros de Victorino Martín. Toros que, a pesar de verse anunciados en dos ocasiones anteriores en este mismo coso, saldrán por primera vez al ruedo de “La Estudiantil” este sábado 28 de enero.

“¡A la tercera va la vencida!”, afirma Victorino Martín cuando le preguntamos por su compromiso en Alcalá, y continúa, “la primera vez que quisimos lidiar aquí eran dos otros en un mano a mano entre Matías Tejela y Luis Miguel Encabo, con distintas ganaderías, pero aquello no cuajó, aunque se llegó a anunciar. Después estuvieron los toros en los corrales de la plaza para la Corrida Cervantina, en 2016, pero al final, entre la lluvia y algunos problemas con el empresario aquello se suspendió”.

Desde entonces, Alcalá de Henares no volvió a acoger una corrida de toros hasta que, el año pasado, Gestión y Producciones Loyjor quiso recuperar, no sólo los festejos taurinos, sino la categoría de este coso anunciando una feria con figuras a pie y a caballo. Sin embargo, la pandemia y una desafortunada decisión de la Comunidad de Madrid a última hora impidió que aquella feria se realizara, pero no que los empresarios cejaran en su empeño por cumplir los objetivos que se habían trazado.

“Es cierto que, últimamente -comenta el ganadero-, esta plaza no ha tenido suerte, pero estoy convencido de que esta corrida será el punto de inflexión y, a partir de ahora, las cosas van a cambiar para Alcalá de Henares, porque es una plaza que está en el centro de una comarca muy taurina, como es el corredor del Henares, muy cerca de Madrid y de Guadalajara, y la actual empresa tiene una importante mezcla de experiencia, seriedad e ilusión, pero, sobre todo, de hacer las cosas bien y de escuchar a la afición, porque entiendo que, esta misma corrida de toros, se ha programado como resultado de una encuesta realizada con los propios aficionados locales, lo que habla muy bien de la empresa”. Y añadió, “además, con los carteles tan rematados y equilibrados que han conseguido, combinando figuras y toreros jóvenes con corridas de toros para todos los gustos. Hay que agradecer a la empresa que asuma un riesgo y apueste por recuperar una plaza justo en este momento tan complicado. Ahora es el momento del aficionado, cuya mejor forma de demostrar que quiere toros es yendo a plaza”.

Acerca de los toros que trae para la corrida del sábado 28, Victorino afirmó que “es una corrida muy entipada, sin exageraciones, al ser para una plaza de tercera, pero con la seriedad que dan los cinco años cumplidos de todos los toros elegidos. Me gusta, sobre todo, que las hechuras son muy buenas”. Y sobre el cartel comentó que “todos ellos son toreros que ya han triunfado con los toros de casa, uno con una gran experiencia como es Rafaelillo y dos toreros jóvenes que están dando el paso adelante como Javier Cortés y Román. Además, es un cartel inédito, distinto a los que se ven usualmente en otras plazas, pero que ofrece garantías y, si Dios quiere, puede ofrecer un gran espectáculo”.