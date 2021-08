Núñez exige a Page que suspenda sus vacaciones y se ponga “de inmediato” a reclamar a Sánchez una solución a la subida “histórica” del precio de la luz

sábado 14 de agosto de 2021

Recuerda que siguen registrándose precios récord en la factura de la luz, lo que provoca que tanto las familias como las empresas, pymes, autónomos, lo pasen mal al no poder hacer frente a las facturas Critica que, mientras la situación es desesperada para muchos castellano-manchegos, Page no renuncie a sus largas vacaciones para exigir al gobierno nacional una solución Pone de relevancia la campaña de NNGG CLM ‘A Santiago por Castilla-La Mancha, peregrino’ que ha recorrido 40 pueblos de la región promocionando el Camino de Santiago



14 de agosto de 2021. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido este sábado a Page que suspenda sus vacaciones y se ponga “de inmediato” a reclamar a Pedro Sánchez una solución a la subida “histórica” del precio de la luz.



De esta forma se ha expresado el presidente de los populares en la región en Escalona, en la provincia de Toledo, durante el acto de cierre de la campaña de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, ‘A Santiago por Castilla-La Mancha, peregrino’, en el que ha estado acompañado por varios representantes de la organización juvenil a nivel regional y provincial y miembros del PP de Toledo.



Paco Núñez ha recordado que, a 14 de agosto, se siguen registrando precios récord en la factura de la luz, algo que hace que lo pasen mal las familias, pero también los autónomos y pymes como los hosteleros u otros negocios que no pueden permitirse parar las máquinas de su negocio y que lo único que reciben por parte de su gobierno nacional y regional es la callada por respuesta ya que sus responsables están de vacaciones.



Es por eso que el presidente del PP-CLM ha insistido en que Page abandone sus vacaciones, que ya se han extendido más de tres semanas, y exija a Sánchez una solución porque nuestras familias y empresas no pueden asumir el coste de la luz ni un presidente que, a pesar de esta situación y de que nos están triplicando el coste de la luz, no renuncie a sus largas vacaciones.



Cierre de la campaña ‘A Santiago por Castilla-La Mancha, peregrino’



Sobre la campaña de Nuevas Generaciones ‘A Santiago por Castilla-La Mancha, peregrino’, Núñez ha dado las gracias a la organización juvenil del PP por permitirle recibir el bastón en la última etapa. Un bastón que simboliza, según el presidente, el recorrido de NNGG por las tres provincias por las que ha discurrido la ruta que nos lleva en Año Santo a Santiago.



Así, Núñez ha comentado que, esta misma mañana ha tenido ocasión de trasladarle al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo el trabajo que está realizando NNGG CLM para promocionar el Camino de Santiago y ha indicado que esta campaña es una gran ocasión para unir más a nuestra región y Galicia.



De igual forma, Paco Núñez ha agradecido el trabajo de asociaciones como la de Amigos del Camino de Santiago en Escalona por su promoción del camino y por la labor de venta de los innumerables tesoros naturales y patrimoniales con las que contamos en España.



El máximo responsable del PP en la región ha recordado que la campaña de Nuevas Generaciones, que comenzó el pasado 19 de junio, ha recorrido y visitado más de 40 pueblos en la región en las provincias de Albacete, Cuenca y Toledo, presumiendo de Camino de Santiago y visitando a nuestros alcaldes, portavoces y concejales.



Por último, Núñez ha felicitado a NNGG CLM y a sus responsables por el reto que supone mantener esta campaña durante el verano, una campaña que simboliza el gran trabajo de la organización juvenil durante el verano.