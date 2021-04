Núñez pone de relevancia el valor cristiano de la Semana Santa e invita a vivirla con intensidad a pesar de no poder celebrarla como habitualmente

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 01 de abril de 2021 , 13:27h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha puesto de relevancia este Jueves Santo el valor cristiano de la Semana Santa “que nadie debe olvidar” y ha invitado a los vecinos de la región a vivirla “con intensidad” a pesar de no poder celebrarla como habitualmente.



Ha sido durante la celebración del Foro Cofrade que ha organizado Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha en la localidad toledana de Los Cerralbos y en el que Núñez ha participado telemáticamente. En este contexto ha pedido a los jóvenes que no pierdan las tradiciones que hacen única a nuestra tierra, como es el caso de su Semana Santa.



De esta forma, el presidente del PP en la región ha recordado a las hermandades y cofradías de Castilla-La Mancha, así como a sus integrantes que, un año más, no podrán sacar a la calle sus pasos, sin duda un inconveniente derivado de la pandemia que “encoge el corazón de muchos”, pero Núñez ha invitado a vivir esta semana de pasión desde el recogimiento, acercándonos a los pequeños actos que tendrán lugar en las iglesias para mostrar nuestra fe.



Paco Núñez ha subrayado el “inmenso valor” de la Semana Santa en Castilla-La Mancha, que cuenta con manifestaciones de fe y con celebraciones por toda la geografía regional, unas celebraciones en las que se puede comprobar que los castellano-manchegos tenemos esta tradición profundamente arraigada. Esto, junto al valor escultórico y cultural de las miles de tallas con las que contamos en la región, así como las decenas de tradiciones que diferencian a nuestros pueblos y ciudades “hacen de nuestra Semana Santa una celebración única”.



En cuanto al foro celebrado por NNGG CLM, el presidente de los populares ha valorado positivamente la iniciativa y ha conminado a los jóvenes a recoger el testigo de estas tradiciones, cuidándolas, respetándolas y viviéndolas como viene ocurriendo desde hace muchos años en la región. “Vosotros sois el futuro de la Semana Santa, recoged el testigo en el momento que os toque para que no perdamos esta celebración tan nuestra, que nos caracteriza y que nos hace únicos”.



Por último, Núñez ha lanzado un mensaje de esperanza de cara a la próxima Semana Santa, la de 2022, deseando que pueda ser “como las de antes de la pandemia”, con las imágenes y los cofrades en la calle, disfrutando de su belleza y demostrando al resto del mundo que Castilla-La Mancha cuenta con una de las mejores celebraciones de la pasión.