PP ve “deleznable” que la Junta de Page “mienta” a los castellanomanchegos sobre el porcentaje de vacunación del Coronavirus

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 02 de agosto de 2021 , 13:50h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha calificado hoy de “deleznable” que la portavoz del Gobierno de Page, Blanca Fernández, haya salido públicamente para mentir a todos los castellano-manchegos sobre el porcentaje de vacunación.



Así se ha pronunciado Moreno, en rueda de prensa, donde se ha referido a las recientes declaraciones de Fernández en las que ha afirmado que Castilla-La Mancha está “por encima” de la media nacional en vacunación.



“Es totalmente falso, -y no porque lo diga yo-, sino, porque así se registra en los datos oficiales del Ministerio de Sanidad que indican que, en la región, el porcentaje de vacunados con pauta completa se sitúa en el 62 por ciento, mientras que, la media del país está en el 63,9 por ciento”.



Por ello, ha exigido a Page que dote al sistema de salud regional de los recursos humanos y materiales necesarios para incrementar el porcentaje de vacunación y que se haga con la mayor celeridad posible.



En este sentido, ha detallado que, existen franjas de edad con un porcentaje de vacunación que puede incrementarse y Page, en lugar de destilar “tanto triunfalismo”, debería ponerse a realizar esta tarea.



De esta manera, Moreno ha explicado que, entre la franja de edad de 60 a 69 años, nuestra región es la décimo cuarta comunidad de toda España en cuanto a ritmo de vacunación, entre 50 y 59 años, somos la décimo séptima en porcentaje de personas vacunadas con pauta completa, entre 40 y 49 años la décimo quinta, entre 30 y 39 años la décimo tercera, entre 20 y 29 la décimo novena, y entre 12 y 19 años la décimo cuarta.



Además de esto, el dirigente popular ha recordado a Page que, si quiere cumplir su compromiso de vacunar a los jóvenes antes del curso escolar, tal y como se comprometió el pasado 22 de junio, debe acelerar la vacunación, aunque “desgraciadamente”, estamos “muy acostumbrados” a que no cumpla con sus promesas.



Así mismo, ha recordado que CLM, con el 62% de población vacunada con la pauta completa, es la 12ª Comunidad Autónoma en cuanto a porcentaje de población inmunizada, ya que hay 11 CC. AA que tienen un mayor porcentaje de su población con la pauta completa inoculada.



Pregunta a Page a qué se debe el incremento de contagios entre los profesionales sanitarios y en las residencias de mayores



Por otra parte, Moreno ha asegurado que “llama poderosamente la atención” que, en los últimos 14 días, se hayan detectado 159 nuevos contagios entre el personal sanitario y le ha preguntado por qué está ocurriendo esto al igual que está pasando en las residencias de mayores.



“Es evidente que algo está ocurriendo en los centros sanitarios y socio sanitarios de la región para que, de nuevo, empecemos a contabilizar un repunte de casos y en eso es en lo que debería estar Page, en lugar de actuar como si aquí no pasase nada”, ha indicado Moreno.



Pide a Page que durante el mes de agosto avance el ritmo de vacunación y más refuerzos en Atención Primaria para el control de la pandemia



También, el viceportavoz del GPP, ha solicitado a Page que durante el mes de agosto avance el ritmo de vacunación y que contrate a más personal en Atención Primaria para el control de la pandemia, ya que, en los últimos 14 días se está produciendo un importante incremento de la incidencia acumulada del virus, en especial entre las franjas de edad de los 12 a los 20 años y de los 20 a los 29 años.



Así, ha recordado que ello requiere de un importante esfuerzo de la vigilancia epidemiológica para poder rastrear y controlar los contactos y los positivos. Por eso, es vital que la Atención Primaria tenga operativos todos los puestos de trabajo, y ha acusado a Page de “no sustituir en vacaciones a estos profesionales”, lo que está originando “graves problemas” para el control de la pandemia en la región.



En este sentido, ha señalado que las “declaraciones triunfalistas” de Page respecto a la pandemia no “obedecen” a los datos que tenemos en la región, y solo indica que “intenta maquillar” la nefasta gestión sanitaria de los responsables políticos.