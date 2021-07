El PP-CLM pedirá en las Cortes la reprobación del ministro Garzón por criminalizar a los ganaderos con fondos públicos

martes 20 de julio de 2021 , 12:37h

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha asegurado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha solicitará en el próximo Pleno de las Cortes, la reprobación del ministro Garzón por criminalizar a los ganaderos con fondos públicos.



“Es una gran irresponsabilidad que el propio ministro de Consumo del Gobierno de España, Alberto Garzón, haya iniciado una campaña publicitaria de ataque a los ganaderos con fondos públicos en los canales de comunicación oficiales bajo el lema #MenosCarneMásVida”, ha afirmado Merino, tras su visita a la explotación ganadera “Agropecuaria Navahermosa ETC”, en la que ha estado acompañada por la alcaldesa de Navahermosa (Toledo), María del Carmen Sánchez.



En este sentido, Merino ha resaltado que el Partido Popular de Paco Núñez no va a permitir los continuos ataques que se lanzan desde los gobiernos socialistas contra el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha. Un sector que genera miles de puestos de trabajo en nuestras zonas rurales y aportan millones de euros a la balanza económica y comercial de la región.



La portavoz ha subrayado que no es la primera vez que se lanzan graves acusaciones desde los gobiernos socialistas contra el campo. “Llueve sobre mojado”, recalca Merino, recordando el daño irreparable provocado en los sectores del aceite de oliva, el jamón ibérico o el queso al ser calificados como alimentos no saludables por el gobierno de Sánchez en el sistema de etiquetado Nutriscore o el tijeretazo que están sufriendo cientos de ganaderos de Castilla-La Mancha por el recorte de ayudas PAC que el ministro de Agricultura ha aplicado desde este año con el silencio cómplice de Emiliano García Page y del consejero de Agricultura.



A esto que hay que sumar sus continuas amenazas de querer prohibir la caza y los toros o el ataque continúo acusando a los profesionales agrarios de esclavizar a los jornaleros.



El Partido Popular de Paco Núñez pedirá la reprobación del ministro de Consumo del Gobierno de España por este ataque frontal a los ganaderos y por las graves repercusiones que tendrá en la despoblación de los pueblos de Castilla- La Mancha.



La irresponsabilidad de los gobiernos socialistas y este continuo arremeter contra el campo llevará consigo el “vaciado” del medio rural de Castilla-La Mancha porque están potenciando la pérdida de miles de puestos de trabajo, el desprestigio de nuestro sector agroalimentario, la desaparición de nuestra cultura gastronómica y nuestras tradiciones



Por ello, la portavoz popular ha señalado que espera que Page apoye la iniciativa que llevará el PP-CLM, este jueves, al Pleno de las Cortes de reprobar al ministro de Consumo del Gobierno de Sánchez y en defensa de la ganadería y del consumo de carne.