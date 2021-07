Varapalo judicial al Gobierno de Castilla La Mancha por los nombramientos de altos cargos directivos de la Junta

martes 20 de julio de 2021 , 13:20h

La sección segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por CCOO contra el Estatuto de la Dirección Pública Profesional de Castilla-La Mancha (EDPP), anulando concretamente la posibilidad de que, sin negociación previa, determinados puestos que ahora están incluidos en la RPT general de JCCM pasen a reservarse a personal directivo (art. 4.5 del Estatuto).



En noviembre de 2019, CCOO, interpuso recurso ante el TSJ CLM contra el Decreto 215/2019, de 30 de julio, del Estatuto de la Dirección Pública Profesional de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Como denunciamos públicamente en aquel momento, se trataba de impedir que este Estatuto posibilitara la apertura de vías a la arbitrariedad en los nombramientos de personal directivo de la administración regional.



La citada sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, resuelve literalmente que: “la regulación que contiene el Decreto no es admisible, dado que contempla la posibilidad de crear puestos de personal directivo no mediante la creación de una RPT propia y separada que no afecte en nada a la RPT general, sino con afección efectiva a la RPT general (como deriva de la Disposición Transitoria 1ª, que precisamente regula el caso de personal funcionario de carrera que esté ocupando puestos que pasen a reservarse a personal directivo) y por tanto con afección a los derechos de los funcionarios de carrera -no solo del personal directivo-. Al preverse indiscriminadamente la no negociación, y además la posibilidad de instaurar los puestos con afección a la RPT general, el precepto debe ser anulado al privar de negociación a una materia que, según la forma que elija la Administración para la creación de los puestos, puede llegar a afectar a aspectos negociables.”



Esta sentencia reitera la emitida recientemente sobre esta misma cuestión por la misma sala del TSJ, que advierte que actualmente ya está recurrida en casación.



De ser ratificada la sentencia por el Tribunal Supremo, se invalidaría la creación de puestos de personal directivo en la RPT conforme a lo dispuesto en el artículo anulado, dejando sin sustento al Estatuto y obligando al Gobierno de CLM a rehacerlo.



“Han transcurrido ya diez años desde la aprobación de esta LEP de CLM; y el Gobierno de CLM sigue sin establecer la carrera profesional horizontal, sin desarrollar los cuerpos profesionales, sin fusionar escalas, sin mejorar la movilidad y las posibilidades de promoción de los empleados y empleadas públicas”, señala José Luis Martínez Castillo, coordinador del Sector Autonómico de CCOO-FSC CLM.