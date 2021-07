CSIF denuncia que el Sescam incumple los plazos de resolución del concurso de traslados

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 09 de julio de 2021 , 12:30h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) expone que no hay manera técnica de cumplir los plazos establecidos en la convocatoria del concurso de traslados para la provisión de plazas de personal estatutario en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), lo que vuelve a dejar en el aire una herramienta fundamental para la movilidad de los trabajadores y la conciliación de la vida laboral y familiar.



El Sescam aún no ha publicado el listado definitivo de admitidos ni el listado provisional de destinos. De acuerdo a la resolución, estos listados deberían estar publicados antes del próximo 21 de julio, pero teniendo en cuenta el periodo de reclamaciones, al que se sumará el del listado definitivo de destinos, será técnicamente imposible cumplir con los plazos establecidos.



CSIF lamenta este nuevo retraso y recuerda que una vez más se repiten los mismos errores: el anterior concurso de traslados se resolvió en 18 meses, algo que no ocurre en otras administraciones.



El Sescam ya tuvo que ampliar un mes el plazo de la convocatoria porque hubo modificación y ampliación de plazas, pero no la totalidad de plazas vacantes existentes, tal y como exigió CSIF. Tras más de quince meses de pandemia y todo el agotamiento acumulado, el personal estatutario no merece una nueva dilación en el proceso.



Y por si no fuera poco el incumplimiento de plazos, mediante la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación, se cambia sin informar en Mesa Sectorial el Decreto 170/2009 que regula el concurso de traslados: disminuyen sustancialmente el derecho de días de incorporación y toma de posesión a un nuevo destino pasando de 15 a 3 días cuando el trabajador se traslade de una plaza a otra en distinta localidad y misma Área de Salud.



Igualmente, si se traslada de distinta localidad y diferente Área de Salud pasa de 1 mes a 3 días; y de diferente provincia pasa de 1 mes a 15 días. De esta forma se comprueba cómo el Sescam, por la puerta de atrás, hace y deshace a su antojo sin informar a los representantes sindicales elegidos por los trabajadores.



El concurso de traslados no es el único retraso injustificado, ya que también existe una enorme demora en la bolsa de trabajo Selecta; siguen vigentes los listados definitivos del 2018 para realizar ofertas de trabajo y continúan sin publicarse las convocatorias de 2019 y 2020.



El Sescam lleva más de un año exponiendo problemas técnicos con la aplicación Selecta; primero anunció que la actualización se llevaría a cabo en diciembre de 2020, la Consejería de Sanidad señaló que se produciría en marzo del presente año y la última información es que comenzarán a baremar en septiembre.



Los trabajadores no entienden tantas justificaciones incompresibles tanto para la bolsa de trabajo, ya que quieren poder trabajar con ofertas con la actualización de sus puntos, como para el concurso de traslados, con el que esperan mejorar la conciliación laboral y familiar.