El PP denuncia que con el Gobierno de Page lo único que ha aumentado en la región es la deuda y el número de altos cargos y asesores

Denuncia que mientras la deuda de la región supera los 15.600 millones de euros y Page cuenta con 137 asesores y altos cargos, los castellano-manchegos no tengan mejores servicios ni infraestructuras

jueves 08 de julio de 2021 , 18:49h

El diputado del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez ha afirmado que “ con el Gobierno de Emiliano García Page nada ha aumentado en la región, ni las inversiones ni los servicios, más que la deuda y el número de altos cargos”.



Así se ha manifestado el parlamentario popular en el Pleno de las Cortes de este jueves donde ha preguntado al Gobierno Regional por el nivel de deuda de nuestra región que en la actualidad, y a fecha de junio 2021, ha aumentado hasta los 15.659 millones de euros, “ nada menos que 2.233 millones de euros más de deuda desde que gobierna Page y que sitúa a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad autónoma más endeuda en términos relativos solo superada por la Comunidad Valenciana”, ha destacado.



A tenor de estas cifras, Rodríguez ha denunciado que la deuda supone ya el 41% del PIB y a día de hoy gracias a su gestión tocamos casi a 7.700 euros de deuda cada castellano-manchego, hombres, mujeres y niños”.



“ Lo más grave, ha señalado el diputado regional del PP, es que no le pueden echar la culpa de la deuda al coronavirus, porque la llevan aumentando desde que tomaron posesión en 2015 cuando alcanzaba los 13.426 millones de euros”.



Miguel Ángel Rodríguez ha lamentado “que nada en esta región haya aumentado en los años de gobierno de Page al nivel que ha aumentado la deuda ; “ no tenemos mejores servicios , no tenemos más autovías, es más, quedan tramos importantes por ejecutar de alguna de ellas, no tenemos mejores infraestructuras culturales ni equipamientos deportivos en nuestros pueblos y lo único que ha aumentado según aumentaba la deuda es el número de altos cargos y de asesores que prácticamente los han duplicado desde 2017, pasando de 76 a 137 y gastando en ellos un 45,8% más del presupuesto regional, casi 9 millones en retribuciones a estos altos cargos”.