Comienza la temporada 2021-2022 para FS Pozo de Guadalajara, inscripciones abiertas desde 12 euros al mes

jueves 08 de julio de 2021 , 21:02h

El club ya está preparando con la máxima ilusión una nueva temporada de fútbol-sala, y gracias al esfuerzo conjunto de ayuntamiento y club todos los inscritos en la temporada 2020-2021, así como los empadronados en Pozo de Guadalajara que decidan inscribirse, tendrán grandes ventajas para la campaña 2021-2022.



La principal novedad es que todo el proceso de inscripción se va a poder hacer online en su totalidad, en dos sencillos pasos:



 Rellenando el formulario de inscripción en el siguiente enlace:

https://www.fspozodeguadalajara.com/el-club/inscripciones-futbol-sala-2021-2022/

 Abonando el pago de las cuotas a través de la web con tarjeta de crédito en el siguiente enlace: https://www.fspozodeguadalajara.com/producto/pago-anualfutbol-sala/ o con transferencia bancaria a la cuenta Caixabank ES57 2100 638104 0100009927, indicando nombre del deportista. También se puede hacer ingreso en el cajero automático.



El sistema que se va a seguir para la temporada 2021-2022 va a ser el siguiente:



 Inscritos antes del 15 de agosto de 2021:



 Empadronados e inscritos en la temporada 2020-2021: 120 euros (con posible mejora próximamente premiando fidelidad).

 No empadronados: 120 euros.

 Inscritos después del 15 de agosto de 2021:

 Empadronados: 150 euros (con posible mejora).

 No empadronados: 150 euros.

Otras condiciones adicionales:

 Familias con más de un alumno inscrito: pueden pagar la cuota de 120/150 euros de uno de ellos y las del resto en el mes o los meses siguientes, y tendrán un descuento de 20 euros acumulativo por cada alumno adicional. Se ayuda a familias numerosas a inscribirse.

 Es obligatorio que todos los alumnos inscritos en todas las categorías (salvo iniciación) dispongan de todas las prendas de ropa. En caso de pérdida o necesidad de reposición deberán indiciarlo en la inscripción para que el club la reponga y abonar el coste de las respectivas prendas. Los alumnos de iniciación también podrán comprar la ropa que deseen. El coste del lote completo de ropa para los nuevos alumnos (sea cual sea su procedencia) es de 75 euros, a abonar en el mes de septiembre.

 Con estas medidas también se pretende tener formados los grupos lo antes posible, para confeccionarlos y planificar mejor los equipos que vayan a competir.



 El que no desee acogerse a estas modalidades de pago podrá abonar 80 euros por trimestre (serían 240 euros al año, sin ropa), o incluso tendrán la opción de pagar mes a mes, abonando 40 euros por mensualidad (360 euros al año, sin ropa). Los que no se acojan a la opción anual no tienen derecho a descuentos.



 El inicio de los entrenamientos para la temporada 21-22 está previsto para el 13 de septiembre de 2021.



 Si tienen alguna duda contacten con Jon (696290741).



En próximas fechas se harán jornadas de puertas abiertas para todos los grupos.