IU Toledo ve “miserable” la actitud de la Junta de Page respecto al Hospitalito del Rey

jueves 08 de julio de 2021 , 18:42h

Desde Izquierda Unida de la ciudad de Toledo han criticado la actitud “miserable” que está teniendo el Gobierno de Castilla-La Mancha con respecto al debate social que se está dando en la ciudad de Toledo en torno al Hospitalito del Rey. Desde la formación han recordado que siempre ha sido una residencia de mayores y lo acordado con los agentes sociales cuando se cerró para su reforma, en la que se han gastado más de 9 millones de euros de dinero público, es que volvería a serlo, con personal propio de la Junta y gestión cien por cien directa por la Administración.



Izquierda Unida de Toledo ha participado desde el principio en la Plataforma Hospitalito Ya que ha defendido el uso de esta instalación como residencia para personas mayores de la ciudad, especialmente del envejecido barrio de Casco Histórico, con gestión directa por la Administración. “Sería faltar a la palabra dada en el último debate de la región, faltar a lo escrito en el programa electoral del PSOE de Castilla-La Mancha y faltar a su compromiso con la ciudadanía de Toledo a la que no quiere escuchar en sus demandas. Entendemos que no lo haga la portavoz del Ejecutivo regional y consejera sin Consejería de Igualdad, pero no Emiliano García Page, que cuando era alcalde defendía a sus vecinos y vecinas de una forma y ahora lo ha olvidado por completo”, ha manifestado Txema Fernández, coordinador local de Izquierda Unida de Toledo, según ha informado la formación en nota de prensa.



“Es miserable intentar enfrentar a las personas mayores con las personas con enfermedades mentales haciéndolo elegir, como si no fueran ambas responsabilidades competencias del Gobierno. Es miserable decir que se da la espalda a un colectivo que necesita toda nuestra ayuda, mientras el recurso regional principal para la salud mental en nuestra región, el Hospital Mancha Centro en Alcázar de San Juan, lleva 15 años olvidando a enfermos y enfermas y a sus familiares, y aún sigue sin construirse. Es miserable parecer que solo puede hacer una de las dos cosas, cuando es obligación hacer ambas. Lo que debe escuchar el presidente y su consejera es a los vecinos y vecinas del Casco Histórico de Toledo y cumplir con lo que acordaron, no jugar a hacer crecer un problema, cuando lo que deben hacer es plantear la solución”, ha manifestado por su parte Jorge Vega, coordinador provincial de Izquierda Unida en la provincia de Toledo, quien ha añadido que “el Ayuntamiento de Toledo ya se ha mostrado dispuesto a echar una mano para destinar un edificio municipal, por ejemplo, a ser el centro de salud mental que se necesita”.



“El Gobierno regional debe dejar de dar vueltas para justificar de su inacción de esta legislatura y las anteriores, en la anterior destinó medio millón de euros a final de año cuando sabían que no podrían gastarlo y que era una cantidad insuficiente, para al año siguiente que ni apareciera”, ha explicado Vega, quien ha finalizado pidiendo al Gobierno castellanomanchego que “dejen de enfrentar, acuérdense de lo que se comprometieron y cúmplanlo”.