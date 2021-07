La exposición “Un patrimonio de todos” triplica los visitantes al municipio de Jadraque

jueves 01 de julio de 2021 , 18:27h

La exposición “Un patrimonio de todos” que se inauguró el pasado viernes día 16 de Junio en Jadraque, siendo el primer pueblo de los 25 municipios que albergaran esta exposición en nuestra región. Conto con la presencia de la consejera de Educación, Cultura y Deportes Rosa Ana Rodriguez, así como el presidente de las cortes Pablo Bellido y el alcalde de la localidad Hector Gregorio al igual que muchos alcaldes de la comarca.



La presencia de la exposición ha hecho triplicar el número de visitantes que decide tomar Jadraque como destino, según se constata desde la oficina de Turismo municipal, no solo para la visita de esta exposición itinerante, la cual se puede contemplar en la Plaza Mayor y en la Plaza Gutiérrez de Luna, si no también para las visitas guidas que se ofrecen todos los sábados y domingos a las 12 de la mañana, y en la que se visita los enclaves mas importantes de la localidad como La iglesia de san Juan bautista, la saleta de Jovellanos o el Castillo del Cid.



La concejala de Cultura, Maria Ángeles Moreno recalca este aumento: “Éramos conscientes del buen impacto que tendría para nuestro pueblo ya que es el punto inicial y eso redobla la importancia, pero no ha dejado de sorprendernos el aumento tan importante de visitantes, acompañado por el buen hizo que tuviéramos mucho ambiente tanto a nivel cultural como también en la hostelería local”.



Desde el Ayuntamiento se espera que la exposición, que estará visible hasta el próximo 11 de Julio de la localidad siga siendo un reclamo turístico para el municipio junto con el resto de actividades que se están llevando a cabo.