Alejandro Gómez y Esther Tabernero repiten en Budia su última victoria de Jadraque

lunes 20 de junio de 2022 , 10:53h

Ayer se disputó la quinta prueba del Circuito MTB de Guadalajara, la Cañamon Bike Race de Budia, siendo ésta la primera vez que la localidad alcarreña acogía una carrera perteneciente al circuito. Pese a ser debutante, la organización de la prueba ha sido impecable, con una inscripción de 250 bikers, que en su gran mayoría, a excepción de cinco de ellos, completaban la ruta larga. En todo caso, como siempre, se puso a disposición de los corredores dos recorridos, el segundo de menor dificultad, para favorecer la práctica de este deporte a los ciclistas menos avezados.

Fue el alcalde de Budia, David Nicolás, acompañado de los organizadores de la prueba, Javier Fernández (Eload) y Antonio del Castillo (Club Alcarria Racing Bike), quien daba una salida que se adelantaba hasta las 9:30 horas de la mañana para esquivar, en la medida de lo posible, la ola de calor. En cualquier caso, el astro rey daba un respiro, no sólo a los corredores, sino a Guadalajara entera, de manera que no se superó, en ningún momento de la carrera, la barrera de los 30ºC. “Éramos novatos a la hora de organizar una prueba de este nivel, pero creo que ha salido todo bien. El recorrido contaba con sendas, subidas duras, bajadas con vistas… Ha sido muy completo y muy visual, según nos han comentado los participantes”, afirmaba el regidor. David Nicolás agradecía el esfuerzo de los voluntarios. “Los budienses han respondido. Hemos tenido más de cuarenta colaboradores. Sin ellos, no hubiera sido posible el éxito de hoy”, señalaba. Y es que, desde primera hora de la mañana, “los de las camisetas amarillas” estuvieron por todas partes, entregando dorsales, señalizando parkings, cruces o avituallando a los corredores para que no le faltara un detalle a la prueba. “Doy las gracias también a Protección Civil, de Budia y de Guadalajara, y a la Guardia Civil. Todos han contribuido al éxito deportivo de hoy, en una iniciativa que repetiremos”, terminaba Nicolás.

Partiendo desde la Plaza de España de una bellísima y muy cuidada localidad, el primer contacto con la tierra de los bikers llegaba en una bonita subida, larga y tendida que coronaba en unos campos de labor típicos de La Alcarria. Sucesivamente, la carrera discurría por el Pinar de Valdelagua, para llegar después a la localidad que le da nombre por una senda llana. En Gualda se encontraba el primer avituallamiento. El pelotón cruzó el pueblo saliendo por la travesía de la 'Amargura'. El ascenso por la antigua 'Necrópolis Visigoda' puso a los bikers a tope de pulsaciones, tras un sube y baja de fuertes rampas durante 5 kilómetros, coronaron su cima, en el que era el punto más alto del recorrido. Fue esa ascensión, brutal, la que decidió la carrera, puesto que en ella, quedaron por delante los corredores que se iban a jugar el triunfo: Alejandro Gómez, Oscar Cortés, Néstor González y Fernando Baraza, que volvía a disputar una prueba del circuito después de haber corrido sólo en Gárgoles hasta la fecha. Otro de los favoritos, Javier Écija, cayó en la primera bajada, y tuvo que abandonar.

Otros maravillosos puntos de paso de la carrera han sido el Peral de Budia o el pueblo de El Olivar, donde los bikers tomaron una bajada técnica, con excelentes vistas del pantano de Entrepeñas, para adentrarse en el término municipal de Durón. Desde allí, dejando atrás unas antiguas buitreras y atravesando la localidad por su parte superior, el pelotón continuó por el sendero del 'Garduño de Cela', hasta la localidad de Budia, y accedía a la Plaza por las calles de acceso a la localidad. La organización tenía preparado un final espectacular, con una rampa con el 12% de pendiente, que hacía sufrir de lo lindo a los corredores antes de cruzar la meta.

El primero en cruzarla fue, de nuevo, como sucediera en Jadraque hace dos semanas, Alejandro Gómez (Eload Team), con un tiempo de 1h 49´05”, a un ritmo de 26,95 km/h, en un circuito con un desnivel acumulado de 817 metros y una altitud máxima de 1.074. “Estoy en racha”, aseguraba en la meta de una carrera que calificaba de “rápida y estratégica”. Gómez se veía más fuerte que sus rivales después de coronar en Gualda, “pero no me he atrevido a irme solo, porque había 15 kilómetros de llano en el que los rivales podían volverme a coger”. El biker pastranero guardaba fuerzas para el final. “Conozco bien a Fernando. Y en este tipo de llegadas, me veo con confianza. Al final, he podido sacarle unos metros en la última cuesta”.

Fernando Baraza (Flyz Rothar Racing Team C.D.E.) , que volvía hoy al circuito después de haber disputado sólo una prueba, la de Gárgoles, coincidía en calificarlo como rodador. “La diferencia la marcaba la subida a mitad de carrera”, señalaba. Sobre su visión del final de la carrera, Baraza explicaba que “me he quedado con Álex en cabeza. Me ha probado dos veces, pero no me ha soltado, pero en la última subida de asfalto, se ha ido fácil”. Llegó segundo a 23” del ganador.

Oscar Cortés (Grand Padel) hacía de nuevo tercero, como en Jadraque, con un tiempo de 1h 49´49”, también muy poco después del campeón. “Jadraque y Budia son dos carreras que no son muy duras, y que le van bien a mis características como corredor”, decía en meta. Cortés ha sabido sufrir en la subida de Gualda. “He aguantado entre los cuatro primeros y nos la hemos jugado en meta. Al final ganan los más fuertes, que son los jóvenes. Néstor González y yo hemos disputado primero y segundo de máster 40, y he conseguido ganar”, decía. González, recién salido de una enfermedad, volvía hoy a la competición, y ha hecho cuarto “sufriendo mucho”.

En féminas, Esther Tabernero (Grand Padel) repetía su victoria de Jadraque en Budia. “Técnicamente, era una carrera fácil y eso me ha ayudado”, decía, puesto que proviene del triatlón. Hoy, no le ha resultado nada fácil ganar a Beatriz Martínez, a la que sólo ha sacado 44” en meta. La propia Beatriz Martinez (Flop CMC) lo contaba en la llegada. “Hoy nos lo hemos jugado todo en la última subida, y al final ha podido Esther más que yo. Ella sale muy fuerte. Hasta que han pasado unos cuantos kilómetros, y la he cogido en el llano. En la subida de Gualda, me ha vuelto a coger distancia. Pero he contactado otra vez en la bajada. En Budia, el final iba muy ajustado, pero Esther tiene mucha fuerza, también mental, y ha ganado”, señalaba.

Isabel Aparicio (Bike Time) una habitual del circuito, hizo tercera. Con esta, ha corrido tres pruebas. “La carrera era muy rápida, con mucho llano, y con algunas bajadas peligrosas. Particularmente, prefiero los recorridos más técnicos, pero tiene que haber de todo”, afirmaba en la Plaza de España de Budia. Isabel ha hecho su carrera, con un grupo de bikers “que me han llevado en volandas”. Deportivamente, reconocía que no vio a las primeras en ningún momento de la carrera, pero promete que, tras el parón veraniego, “volveremos en forma para estar más cerca”.

La ruta corta transcurrió por el mismo itinerario salvo que, en El Olivar, se desviaba a la izquierda para bajar por un camino sendero hasta coger el sendero del Garduño de Cela y llegar a la localidad por el mismo recorrido que la ruta larga. Solo cinco corredores optaron por este recorrido. El vencedor ha sido Miguel González Aguilar, con un tiempo de 1h. 59´01”

En la organización y logística de la carrera han colaborado con la Diputación de Guadalajara, con el Club Alcarria Racing Bike, con integrantes de Tendilla, de Peñalver y de Budia, Protección Civil de Guadalajara y de Budia, más de cuarenta voluntarios locales y la Guardia Civil. Al final de la prueba, hubo bocadillos y bebida para todos los participantes y acompañantes, por cortesía del Ayuntamiento de Budia.

La Diputación Provincial de Guadalajara ha depositado su confianza, para la coordinación del circuito, en el club Eload Training (eloadtraining.com) que ha vuelto a conseguir una brillante prestación técnica en la prueba, con las clasificaciones visibles en internet, justo al terminar la prueba y sin un solo incidente técnico o de cualquier otra índole.

Todas las categorías

En Féminas Máster, la vencedora ha sido María Jiménez Castro (2h 47´36”); en Féminas Senior, Esther Tabernero (2h 21´58”); en Junior, Roberto Fernández (2h 13´53”); en Máster 35, Héctor de la Punta (1h 56´14”); en Máster 40, Oscar Cortés (1h 49´49”); en Máster 45, Roberto Fernández (1h 57´23”); en Máster 50, Alfonso Mercado (1h 59´48”); en Sub 23, Hugo Carrasbal (1h. 53´ 44”); en senior, Alejandro Gómez (1h 49´05”); y en veteranos, Carmelo Gómez (1h 59´15”). El equipo ganador en Budia ha sido el Grand Padel, como también lo fue en Jadraque, aunque, por error, en la información se comentase que fue Flop CMC.