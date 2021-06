El Ayuntamiento de Cabanillas establece un sistema de prioridad a empadronados para el acceso a la Piscina Municipal

miércoles 30 de junio de 2021 , 17:41h

Ante las restricciones de aforo y medidas anti-COVID con las que se funcionará este verano, el Ayuntamiento de Cabanillas ha decidido finalmente establecer un sistema de prioridad para vecinos y vecinas empadronados en la localidad, a la hora de acceder a la Piscina Municipal, que abre sus puertas este jueves 1 de julio.



De las 60 parcelas en las que ha quedado dividido el jardín de la piscina, 40 se reservarán para uso exclusivo de personas empadronadas, y las otras 20 serán de libre acceso, tanto para empadronados como para no empadronados, por mero orden de llegada.



Además, para facilitar la asistencia de los vecinos y vecinas, las personas empadronadas tendrán la posibilidad de reservar parcela con hasta 24 horas de antelación, mientras que las no empadronadas no podrán tener reserva previa.



Para reservar parcela hay que llamar al teléfono 949332430, y dar los datos de las personas que acudirán a la Piscina. El plazo máximo para reservar es el día anterior al que se pretenda acudir.



El día del acceso, los operarios municipales de la taquilla comproborán los datos de empadronamiento. Para justificarlo habrá que llevar el DNI, donde figura el lugar de residencia. En el caso de vecinos y vecinas que, estando empadronados, no tengan el DNI actualizado, deberán llevar un volante de empadronamiento, que pueden solicitar en el Registro del Ayuntamiento.



Finalmente cabe señalar que se establece un sistema de penalización en el caso de que una persona reserve una parcela y luego no acuda a la instalación. En esos casos, la persona en cuestión tendrá vetada la posibilidad de volver a reservar.



Asimismo, se recuerda a todas las personas que vayan a acceder a la Piscina que el pago de las entradas y los bonos debe hacerse obligatoriamente con tarjeta.