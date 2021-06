DIEZ MINUTOS Supervivientes : Los desterrados pillados robando a la organización del programa

miércoles 30 de junio de 2021

Diez Minutos publica información exclusiva en su portada que explicaría por qué ha pasado un año desde que supimos que Enrique Ponce y Paloma Cuevas se separaban sin que él haya firmado los papeles del divorcio.



Asegura la revista que Enrique y Paloma están cada vez más cerca de ir a juicio porque no consiguen llegar a un acuerdo y que sus posturas están cada día más enfrentadas. Como suele pasar, el dinero sería uno de los principales escollos. El acuerdo económico al que llegaron a las puertas de la separación no tendría validez hoy: "Era otro momento para la pareja y las cifras que se contemplaron entonces ahora parecen poco probables". Se había estimado que Ponce pagaría una pensión mensual a sus hijas de 10.000 euros. Sin embargo su situación económica no es la misma que hace un año y ahora ofrece 6.000. No olvidemos que este mismo lunes el torero anunció su retirada de los ruedos y verá reducidos sus ingresos.



Lola ha vuelto a ser pillada con las manos en la masa mientras robaba parte de la comida a los miembros de la organización del programa. A la gravedad de estos hechos, se le suma que la joven es reincidente en este pecado, ya que no es la primera vez que la leonesa se deja llevar por sus impulsos más básicos, dejándose arrastrar por el hambre feroz, pero a diferencia de esta primera vez, la de León no ha estado sola en esta fechoría, ya que Omar Sánchez ha sido su compañero en este crimen imperfecto.



Unos actos que hacían que Lola, tras ser pillada con su gran alijo de comida clandestina, se mostrase muy arrepentida y asustada por las posibles consecuencias, "Nos pudo el ansia y nos creímos más listos que nadie. Doy la cara al igual que lo hice la otra vez, me da mucha pena porque llevo un concurso muy limpio y no quiero que mi última imagen sea esa. Soy una idiota", se lamentaba la joven profundamente.



Unos arrepentimientos a los que también se ha sumado Omar Sánchez, que mezclaba el arrepentimiento con la rabia y pedía salir expulsado para acabar con su sufrimiento y el hambre acumulado durante todos estos meses.



Sin embargo, y al contrario que en la primera ocasión, esta vez sus actos sí que han tenido un castigo, ya que Jordi González le comunicaba que el Pirata Morgan había decidido dejarla completamente aislada dentro de un corralito y sin poder introducirse en el mar para pescar. Un gran escarmiento para la joven, ya que la pesca, de la que Lola es una completa experta, es su principal fuente de sustento. Una sanción que la ex participante de 'La Isla de las Tentaciones' tomaba con resignación.